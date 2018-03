Hügelsheimer Rat befürwortet Ostanbindung Von Markus Koch Hügelsheim - Die Stellungnahme der Gemeinde Hügelsheim zur Ostanbindung des Baden-Airparks wäre eigentlich eine Formalie gewesen, nachdem der Gemeinderat Mitte Oktober einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst hatte. Dr. Peter Jehle (CDU), der gegen die Ostanbindung ist, wiederholte in der Sitzung am Montag seine Bedenken und lieferte sich eine Stunde lang einen Schlagabtausch mit Fachanwalt Dr. Hansjörg Melchinger, der die umfangreiche Stellungnahme ausgearbeitet hatte. Wegen des noch bis 12. April laufenden Anhörungsverfahrens hatte die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage betont, dass der Entwurf der Stellungnahme vertraulich zu behandeln sei. Lediglich die Kernaussagen waren auf zwei DIN A-4-Seiten ausgeführt. So unterstützt die Spargelgemeinde die Ostanbindung mit einem direkten Autobahnanschluss. Dieser bringe "dauerhaft eine Verkehrsentlastung und eine nachhaltig wirksame Minderung der Lärm- und Luftschadstoffe auf der Ortsdurchfahrt". Von der Trassenplanung sei die Gemeinde auf ihrer Gemarkung nicht betroffen. Soweit auf ihrer Gemarkung Ausgleichsmaßnahmen im Hardtwald vorgesehen seien, habe man keine Einwände. Nordanbindung "mit Nachdruck" abgelehnt Die Gemeinde lehnt die Nordanbindung als alternative Variante zur Ostanbindung "mit allem Nachdruck" ab - sofern erstens eine neue Zufahrtsstraße mit Abzweigung nördlich von Hügelsheim nur direkt ins Airparkgelände vorgesehen wäre und damit nicht eine echte Entlastung der Hauptstraße durch eine Wiederanbindung der Umfahrungsstrecke südlich von Hügelsheim verbunden sei. Zweitens lehnt die Gemeinde die Nordanbindung ab, sofern die Umfahrung im gesamten Verlauf östlich des Kernorts nicht in Troglage mit Tunnel ausgeführt wird und drittens keine kombinierte Nord-Süd-Anbindung für den Airpark und Airport verfolgt wird, sondern nur isoliert eine Nordanbindung ohne eine Verbesserung der Zufahrtssituation von Süden und vom Autobahnanschluss Bühl her. Damit würde weiterhin ein Großteil Verkehrs zum und vom Airpark durch Hügelsheim fließen. "Ist nun eine öffentliche Diskussion erlaubt oder nicht, wenn wir bei der Stellungnahme ins Detail gehen?", wollte Jehle in Bezug auf das vertrauliche Papier wissen. Denn um dieses zu verstehen, sei es notwendig, es Passage für Passage durchzugehen. Melchinger befürwortete die öffentliche Diskussion, wobei weder die zehn Besucher noch die Pressevertreter Einblick in die vertraulichen Unterlagen hatten und es deshalb auch stellenweise nicht möglich war, die Ausführungen zu Details in Gänze nachzuvollziehen. Jehle kritisierte die Aussage, dass eine Ostanbindung an den Baden-Airpark eine "deutliche Entlastung" für die Hügelsheimer Hauptstraße bringe, als "falsch". Der Rückgang des Verkehrs sei viel zu gering, um von einer Entlastung sprechen zu können. Melchinger entgegnete, dass zu berücksichtigen sei, welche Prognosen es hinsichtlich der Verkehrsentwicklung bis 2030 gebe. Der Flughafen habe überdies eine Genehmigung von mehr als zwei Millionen Fluggästen, aktuell gebe es nur rund eine Million. Miriam Wassermann (CDU) pflichtete ihrem Fraktionskollegen bei: "Die Ostanbindung ist für mich keine Entlastung. Es muss noch mehr getan werden." Bürgermeister Reiner Dehmelt warnte: "Wenn der Autobahnanschluss scheitern sollte, dann wird es ein ganz neues Verfahren geben und wir fangen dann wieder bei Adam und Eva an. Ich setze mich seit 20 Jahren für die Ostanbindung ein." Melchinger ergänzte, dass die von den Naturschutzverbänden favorisierte Nordanbindung nicht die gewünschte Entlastung mit sich bringe. Heinz-Uwe Korell (FWG) zog die Verkehrsprognosen grundsätzlich in Zweifel: "Zuerst stirbt der Diesel, dann der Benziner, 2030 haben wir viel weniger Autos als heute auf den Straßen. Wer weiß, womit wir dann fahren." Ziel: Nachtfahrverbot für Lastwagen Peter Jehle betonte, dass man noch eine andere Form der Verkehrsentlastung benötige, falls die Ostanbindung nicht komme. Melchinger wies darauf hin, dass es jedem Hügelsheimer unbenommen sei, eine eigene Stellungnahme abzugeben. Außerdem sei es möglich, weitere Erläuterungen zu den beiden im Raum stehenden Varianten abzugeben. "Es geht darum, dass die Nordanbindung für die Gemeinde nicht besser ist als die Ostanbindung", unterstrich der Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Jehle bemängelte weiter die in der Stellungnahme aufgeführten Zahlen, wobei er auch einen Zahlendreher entdeckte, der korrigiert wird. Melchinger führte aus, dass man mit der Ostanbindung auch ein Nachtfahrverbot für Lkw durchsetzen könne, was bislang nicht möglich sei. Auch diese Aussage zog Jehle in Zweifel mit Hinweis auf eine fehlende Ausweichstrecke für den Schwerlastverkehr. Melchinger verwies auf die B3-neu, die hierfür geeignet wäre. Das Gremium stimmte schließlich mit der Gegenstimme von Peter Jehle und der Enthaltung von Miriam Wassermann für die Stellungnahme.

