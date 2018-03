Hohe Auszeichnung für Engagement in der Straffälligenhilfe

Rastatt - Keinen Gedanken habe er je daran verschwendet, dass er einmal das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekommen würde, versichert Dr. Karl-Michael Walz. Umso überraschter war der ehemalige Direktor des Amtsgerichts Pforzheim, als er von der hohen Auszeichnung erfuhr, mit der sein ehrenamtliches Engagement in der Straffälligenhilfe gewürdigt wird. Die Ehrung erhielt der Rastatter am Montag aus den Händen des Justizministers Guido Wolf in Stuttgart.

An der rund anderthalbstündigen Ordensverleihung im Großen Sitzungssaal des Justizministeriums nahmen Vorstandsmitglieder und Beiräte der an der Straffälligenhilfe beteiligten Verbände und Organisationen teil, ebenso Bürgermeister Raphael Knoth als Vertreter der Stadt Rastatt. "Sie haben sich den Menschen hinter den Fällen zugewandt und Großes für die Wiedereingliederung Straffälliger in die Gesellschaft geleistet", würdigte Wolf in seiner Laudatio.

"Am Erfolg des Ganzen sind viele beteiligt", unterstreicht Walz, der die Auszeichnung in diesem Sinne stellvertretend für alle Mitwirkenden im Netzwerk der Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg angesehen wissen will. In diesem Netzwerk arbeiten der Badische Landesverband für soziale Rechtspflege, der Verband Bewährungs- und Straffälligenhilfe Württemberg und der Paritätische Wohlfahrtsverband zusammen und führen eigenverantwortlich Projekte aus, die überwiegend aus dem Landeshaushalt finanziert werden. Zu den Landesprojekten müssen die Verbände und ihre Vereine einen Eigenanteil von zehn Prozent beisteuern, die durch Geldauflagen der Gerichte und Staatsanwaltschaften generiert werden.

"Die Straffälligenhilfe ist eine bisweilen wenig bekannte und wertgeschätzte Sozialarbeit", bedauert Walz, der um die immer noch verbreitete Ansicht weiß, Straffälligenhilfe sei eine Sozialarbeit für Menschen, die es am wenigsten verdient hätten. Ziel sei jedoch die Wiedereingliederung, um neue Kriminalität zu verhindern, Opfer zu vermeiden und der Gesellschaft somit auch viel Geld zu sparen.

Die Hilfestellungen erfolgen in vielfältiger Form: Es werden beispielsweise Überbrückungshilfen geleistet, Entlassene bei der Suche nach Arbeit und Unterkunft und beim Umgang mit Behörden unterstützt, oder es wird bei der Entschuldung und der Familienbetreuung geholfen, erläutert Karl-Michael Walz, der sich seit 1983 im Badischen Landesverband für soziale Rechtspflege engagiert, und dort bereits mehrere Funktionen - Öffentlichkeitsreferent, Vorstandsmitglied, stellvertretender Vorsitzender - inne hatte, bis er 1999 den Vorsitz übernahm. Das Amt übt er bis heute aus. Seine Motivation bringt er auf einen kurzen Nenner: "Es gilt zu richten, aber auch aufzurichten!"

Mehrere Projekte laufen bereits erfolgreich. Bei "Schwitzen statt Sitzen" werden Verurteilte, die ihre Geldstrafe selbst in Raten nicht bezahlen können und eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssten, in gemeinnützige Arbeit vermittelt. "Für das Projekt erhalten wir in Baden-Württemberg zwei Millionen Euro. Damit werden Haftplätze in einer Größenordnung von 500 Insassen - und damit 15 Millionen Euro netto pro Jahr eingespart", sagt Walz.

Ein bundesweit einmaliges Projekt, "Chance" genannt, soll verhindern, dass Strafentlassene nicht in ein Entlassungsloch fallen. Mehr als 1600 Klienten haben dieses Nachsorgeprojekt bereits durchlaufen. Es sei von den Kriminologischen Instituten Heidelberg und Tübingen unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten positiv beurteilt wurden, informiert der Jurist weiter. Ferner gibt es ein Präventionsprojekt "Eltern-Kind" für Kinder straffälliger Eltern. Ein Einzelmodell in Pforzheim ist das "Antigraffitimobil" - dabei beseitigen Straffällige unter Anleitung ehrenamtlich tätiger Malermeister unliebsame Graffiti an Wänden. 2017 neu begonnen wurde die "Schuldnerberatung in Haft", womit eine wegen Überschuldung drohende Rückfälligkeit vermieden werden soll. Und ganz aktuell ist im Februar ein neues Projekt zur landesweiten Wiedereingliederung von älteren Gefangenen gestartet worden.

Die wertvolle Arbeit, die das Netzwerk leistet, scheint noch nicht so richtig im öffentlichen Bewusstsein angekommen zu sein: Dies zeigte sich auch bei zwei Vorträgen im vergangenen Jahr, als Walz in Rastatt mit einem geschichtlichen Rückblick über die Straffälligenhilfe referierte, aber nur wenige Interessierte locken konnte.

Apropos Geschichte - die hat den 67-Jährigen schon immer interessiert. Eigentlich wollte er Geschichte studieren, aber kein Lehrer werden, erzählt er schmunzelnd. Ein alter Franziskanerpater riet ihm zum Jura-Studium, damit könne man viel machen. "So falsch war das nicht", reflektiert Walz heute mit Blick auf seinen beruflichen Werdegang mit Stationen als Strafrichter in Karlsruhe, Staatsanwalt, Zivilrichter und 1. Staatsanwalt in Baden-Baden, ständiger Vertreter des Generalstaatsanwalts in Sachsen, Oberstaatsanwalt in Karlsruhe bei der Generalstaatsanwaltschaft, Direktor des Amtsgerichts Lörrach und ab 2003 Direktor des Amtsgerichts Pforzheim.

Geschichte ist sein Hobby

Seit 1. Juli 2016 ist Karl-Michael Walz im Ruhestand und hat die alte Liebe zur Geschichte wieder entdeckt. Im Stadtarchiv wertet er als Hobbyhistoriker die Ausgaben des Rastatter Tageblatts von 1918 bis 1925 für eine Sonderausstellung über die Weimarer Republik aus (das BT berichtete). Daneben ist er auch der Musik sehr zugetan. Er spielt oft auf seiner Orgel zu Hause, entspannt sich aber auch gerne bei der Gartenarbeit oder beim Wandern.