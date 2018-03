Verkehrslärm schluckt Werksbetrieb

(mm) - Zum Treffpunkt von Liebhabern von historischen Modelleisenbahnen und elektrischen Blech-"Autobahnen" mit fahrbereiten Autos wurde das Unimog-Museum. Die Spiel-Fahrzeuge vergangener Tagen waren auch in Betrieb zu sehen (Foto: Hegmann). » - Mehr

(dpa) - Der Fernbusanbieter Flixbus steigt nach einer mehrmonatigen Testphase in den Bahnverkehr in Deutschland ein. Vom 24. März an fährt Flixtrain täglich außer mittwochs zwischen Hamburg und Köln, von April an zwischen Berlin und Stuttgart (Archivfoto: dpa). » - Mehr

Calw