Einst Reithalle, bald Reifenmontagedienst

Sturmschäden bei FV Baden-Oos Baden-Baden (co) - Bei Sturm "Friederike" kam die Kurstadt zwar kürzlich mit einem blauen Auge davon, nicht so jedoch der Fußballverein Baden-Oos. Der Ballfangzaun zwischen zwei Plätzen wurde schwer beschädigt und muss jetzt auf Kosten des Vereins repariert werden (Foto: co).