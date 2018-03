Atemberaubende Artistik für das Publikum

Rastatt - Der ukrainische Ausnahmeartist Anatoliy Zalevskiy hatte in den 90er Jahren die Idee, klassische Artistik in einen modernen Rahmen zu packen. Was daraus geworden ist, zeigte nun beeindruckend eine 15-köpfige, engagierte Truppe bei einem eineinhalbstündigen Programm in der Badner Halle. Der Titel "Rizoma Equilibrium" verwies in der Übersetzung auf das Anvisierte: zurück zu den Wurzeln der Balancekunst.

Gleichzeitig wurde ein positiver Beleg abgeliefert, wie man mit einer Zirkusveranstaltung auch ohne Tierdressuren das Publikum fesselt. Denn das gelang der ukrainischen Artistentruppe mit gleichzeitig erkennbarer Ballettschulung überdeutlich. In einem Dutzend verschiedener Beiträge in Spitzenartistik und Akrobatik lief ein bunter Bilderbogen vor dem prächtig mitgehenden Publikum ab. Man sparte - bei den sieben Technikern im Hintergrund - weder an Bühnennebel, passenden Lichteffekten noch an Musik.

Dabei lieferte eine Geschichte den roten Faden: Ein Clown rettet in einer Zeit des Roboterhaften und der Zwänge das Menschliche und die Gefühle zueinander. Dazu wechselte das Grau der Kostüme in ein farbiges und weißes Outfit.

Den Hintergrund für die Präsentationen bildete eine Stahlrohrkonstruktion mit Leitern und beweglichen Türen, wodurch zusätzliche optische Effekte gezaubert wurden.

Trat das Ensemble in eingestreuten Ballettszenen auf, war ihm die Konzentration bei gleichzeitiger Ästhetik der Bewegungen anzumerken. Atemberaubend die Reifengymnastik einer Artistin unter der Bühnendecke oder ein männlicher Tabledancer an einer überdimensionierten, herabhängenden Stange. Scheinbar spielerisch wurden höchste Schwierigkeiten bei den Übungen gemeistert.

Vielseitig fielen die Belege für eine hohe Jonglierkunst aus. Da wurde atemberaubend mit zehn Kugeln gleichzeitig und Stöcken hantiert. Oder ein Akteur demonstrierte, dass für unglaubliche Rhönradübungen nur ein großer Reifen herhalten kann. Was Balancegefühl in Perfektion bedeutet, das zeigte ein Artist mit einer Leiter. Die Anziehungskräfte schienen aufgehoben zu sein.

Höhepunkte im Bühnengeschehen waren eine risikoreiche Tuchgymnastik in luftiger Höhe und ein Duett, das bei den Übungen mit zwei herabhängenden Bändern zu schweben schien. Diese turnerische Glanzleistung zu passender Musik wurde vom Publikum besonders honoriert. Zudem brachte sich der Clown immer wieder ein. Er überraschte in Richtung Finale, indem er mit dem vermenschlichten Roboter einen Pas de deux zeigte.

Beim furiosen Bühnenfinale wurde das Ensemble mit stehenden Ovationen des Publikums gefeiert und die Artisten spendeten dem Publikum ebenfalls Beifall. Die klassische Artistik im modernen Gewand mit passenden Licht- und Toneffekten war ein Volltreffer.