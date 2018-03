Vom Hundekot bis zur Straßenlaterne Rastatt (mme) - Beschädigung durch Wurzelaufbrüche, Vandalismus an der Pagodenburg, Müllablagerungen oder Hundekot: So lauten Benachrichtigungen, die in diesen Tagen beim Mängelmelder auf der städtischen Webseite eingingen. Am 1. Februar hat die Stadt Rastatt den Service für ihre Bürger eingerichtet - und dieser wird rege in Anspruch genommen. (mme) - Beschädigung durch Wurzelaufbrüche, Vandalismus an der Pagodenburg, Müllablagerungen oder Hundekot: So lauten Benachrichtigungen, die in diesen Tagen beim Mängelmelder auf der städtischen Webseite eingingen. Am 1. Februar hat die Stadt Rastatt den Service für ihre Bürger eingerichtet - und dieser wird rege in Anspruch genommen. "Die Bürger sind äußert aktiv und nutzten den Service sehr häufig. Wir sind zufrieden", teilt Dieter Kleisinger mit, der als Stabsstellenleiter Bürgerbeteiligung und Datenschutz federführend für das Projekt verantwortlich ist. Bürger haben durch den Mängelmelder die Chance, die Stadtverwaltung unter anderem über Straßen- oder Gehwegschäden sowie Verunreinigungen und Müll im öffentlichen Raum zu informieren. "Es ist ein Service für Bürger oder Besucher in Rastatt, um eine Mitteilung an die Verwaltung zu erleichtern", beschreibt Kleisinger den Mängelmelder als ein "leichtes Zugangsmedium". Nach Aufnahme der Informationen werden diese bereits am Tag des Eingangs, ein Großteil spätens am nächsten Tag, an die betreffenden Stellen weitergeleitet. Rund 210 Mängel meldeten Passanten bereits seit dem 1. Februar. Wie der Webseite der Stadt gestern zu entnehmen war, sind bisher 75 Mängel behoben worden und 37 weitere in Bearbeitung. "Es können natürlich nicht alle am nächsten Tag erledigt werden. Bei Straßenschäden spielen zum Beispiel die Wetterverhältnisse eine Rolle, bei Straßenlaternen muss man darauf warten, bis Ersatzteile geliefert werden", erklärt Kleisinger. Anfang der Woche wurden in der Rheinau genau solche Arbeiten durchgeführt. Die Star-Energiewerke erhielten durch den Mängelmelder die Nachricht, dass eine Straßenlaterne nicht funktioniere: Am helllichten Mittag schalteten Arbeiter der Energiewerke die Laternen verschiedener Straßenzüge an, um zu überprüfen, ob noch weitere Leuchten beschädigt sind. Die defekten Lichter reparierten sie dementsprechend. "Früher gingen viele Meldungen direkt an uns. Mit dem Mängelmelder wird sich dies in Zukunft jedoch deutlich verändern", sagt Achim Steinberg, Prokurist der Star-Energiewerke. Dass die Bürger keineswegs an den Mängelmelder gebunden sind, stellt Kleisinger klar: "Es steht den Leuten weiterhin frei, wem sie ihre Anliegen vortragen. Der Service soll aber eine Erleichterung für die Kunden sein."

