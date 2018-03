Rastatt kürt Sportler des Jahres

Einige hatten beim Ehrungsreigen in der Aula des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums in der "Herren-Konkurrenz" wohl erneut Jiu-Jitsu-Ass Roman Apolonov favorisiert. Rastatts Rekord-Sportler des Jahres (wie Vereinskollegin Sonja Kinz bislang vier Mal gekürt), erhielt stattdessen den seltener, zuletzt 2012 verliehenen "Sonderpreis der Stadt für besondere Leistungen". Apolonov, der die Sportler-Titel 2011, 2012, 2015 und 2016 einheimste, bekräftigte 2017 seine kontinuierlichen Leistungen, indem er erneut Ju-Jutsu-Europameister wurde, seinen vierten Weltmeistertitel in Folge erkämpfte und bei den World Games Bronze im Einzel und Gold im Mixed-Team holte. Von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhielt er dafür das silberne Lorbeerblatt, die höchste sportliche Auszeichnung in Deutschland.

Aber auch Benjamin Kurtz stand 2017 nicht zum ersten Mal an der Weltspitze. Er hatte sich mit 15 Metern zum dritten Mal den WM-Titel im Fahnenhochwurf gesichert - eine "sagenhafte Höhe", wie die Jury bekundete. Auch die Sportlerin des Jahres Anja Borrosch steht in ihrer Sportart - Kickboxen - ganz oben. Die deutsche Meisterin holte 2017 den Weltmeistertitel und gewann die US-Open in Orlando.

Dass die Kampfsportler in Rastatt eine "Macht" sind, zeigte sich nicht zuletzt daran, dass allein 43 der 76 gestern ausgezeichneten Wettkampfsportler der Barockstadt aus Borroschs Taekwondo-Club (18) sowie Apolonovs Jiu-Jitsu-Kampfsportclub (25) kommen. Letzterer stellte auch die besten Juniorensportler: Erika Ernst, die in der Altersklasse U18 WM-Fünfte, EM-Zweite, Vizemeisterin bei den German Open und deutsche Meisterin wurde, sowie Alec Hoffmann. Er ist U-21-Weltmeister, -Europameister sowie German-Open-Sieger.

Auch Rastatts Seniorensportler des Jahres 2017 bewegten sich erfolgreich auf internationalem Parkett. Heike Jahraus vom Bogensportclub belegte unter anderem Rang drei bei den Indoor-Weltmeisterschaften in Rumänien (und ist Landesmeisterin im Freien). RTV-Leichtathlet Joachim Weber wiederum lief unter anderem mit der 4x400-Meter-Staffel der Senioren M55 zum Vize-Europameistertitel und stand bei den baden-württembergischen Titelkämpfen zweimal auf dem Treppchen (Plätze zwei und drei).

Die Mannschaft des Jahres kommt dieses Mal nicht aus einem Verein, sondern der Hip-Hop-Tanzschule "Dance Passion". Die junge "Crash Crew" tritt damit in die Fußstapfen der "Bronx Sistas". Mit der Auszeichnung wird unter anderem der Vize-Europameistertitel der jungen Tänzerinnen und Tänzer in der Kategorie U14 gewürdigt.

Den Nachwuchs-Förderpreis der Firma Hofmann Entsorgung GmbH heimste "Ausnahmetalent" Tim Stößer von der Hebergemeinschaft ein. Der deutsche Meister der Junioren im Stoßen und Reißen soll mit der Auszeichnung in seinem sportlichen Werdegang unterstützt werden.

Der Hofmann-Sonderpreis für besondere Leistungen 2017 ging an die Basketballabteilung des TV Rastatt-Rheinau. Damit wird eine "besondere Kooperation" gewürdigt, heißt es in der Begründung: Die Basketballer (Pioneers) trainieren regelmäßig mit geistigbehinderten Schülern der Pestalozzi-Schule Rastatt und unterstützen sie bei der Vorbereitung auf deren "National Games". Die Schüler wiederum revanchieren sich mit lautstarker Unterstützung bei den Heimspielen der Pioneers. Ein Ziel der Kooperation: Die gemeinsame Teilnahme als Unified-Team (Spieler mit und ohne Handicap in einer Mannschaft) an den Special Olympics.