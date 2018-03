Mit Tempo 200 übers Geläuf Iffezheim (fuv) - Riesige Insekten ähnliche Fluggeräte, die mit 200 Stundenkilometern an der Bénazet-Tribüne vorbeirasen und detailgetreue Nachbauten berühmter Hubschrauber, das zeichnet die Messe "Rotor live" aus. Zum neunten Mal war die Modellhubschraubermesse am Wochenende auf der Iffezheimer Rennbahn zu Gast. Die "Rotor live" hat sich seit ihrer ersten Auflage zum wichtigsten Event für Modell-Helikopterbauer- und -piloten europaweit entwickelt. Nur in den USA gebe es Vergleichbares, dort jedoch noch größer, fasst Michael Schneider, Pressereferent der Messe, die Bedeutung der zweitägigen Schau zusammen. Die Kombination aus Fachmesse und Flugvorführungen macht die "Rotor live" sowohl für Modellbau-Experten wie für "normale" Besucher interessant. Hersteller von Modell-Helikoptern präsentieren mittlerweile ihre Neuheiten in Iffezheim, Modellbauer finden bei rund 60 Ausstellern alles, was sie für ihr Hobby benötigen: vom kleinen Schräubchen über Pilotenpuppen bis hin zur High-Tech-Elektronik oder 2000 Euro teure Turbinen. Für den Laien besonders interessant sind die Flugvorführungen: 120 "Piloten" fliegen ihre Modelle in 15-minütigen Shows den ganzen Tag lang über das Geläuf. Zum einen gibt es die sogenannten 3D- Modelle, die Formel 1 der Modell-Helis, die zu den abenteuerlichsten Flugmanövern fähig sind und von internationalen Top-Piloten gesteuert werden. Die andere Liga sind die Scale-Modelle. Große Hubschrauber mit einem Rotorkreis von bis zu 2,20 Metern. Nicht ganz so groß aber naturgetreu sind beispielsweise die Scale-Helis des Kölners Oliver Göricke. Er steht auf Rettungshubschrauber, präsentiert in Iffezheim einen ADAC-Heli und einen Bell 420-Nachbau der legendären Schweizer Air Zermatt. Da ist sogar eine Rettungstrage im Heli untergebracht. Seit 31 Jahren ist er Hubschrauber-infiziert, erzählt er; der Vater war Ingenieur und nahm den Sohn als Sechsjährigen mit nach Friedrichshafen zu Versuchen mit der bekannten Bell UH 1D. Mittlerweile hat sich Göricke auch eine Schnupperflugstunde in einem echten Heli in den Alpen gegönnt und selbst am Steuerknüppel gesessen. In Iffezheim mache es Spaß zu fliegen, bekennt er. So können die Besucher den Heli-Freak und seine Scale-Flieger wohl auch im kommenden Jahr auf der Jubiläumsmesse, der 10. Rotor Live bewundern.

