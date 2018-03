Abstimmung über Fusionsgespräche mit reichlich Turbulenzen

(msc) - Bei der Jahreshauptversammlung des FC Rastatt 04 wurde es erneut turbulent. Dies lag allerdings nicht an der Wahl des Vorstands, sondern an der anschließenden Diskussionsrunde und Abstimmung bezüglich der Fusionsgespräche mit dem Nachbarverein RSC/DJK Rastatt.

Die Mitglieder brauchten gleich fünf Anläufe, um sich über die angehenden Fusionsgespräche im Klaren zu sein. Zuvor betonte Vorsitzender Holger Zimmer aufgrund erneuter Irritationen der Anwesenden das eigentliche Ziel der Abstimmung: "Es geht heute lediglich darum, ob wir die Erlaubnis der Mitglieder bekommen, Gespräche mit dem RSC/DJK in die Wege zu leiten", erklärte er und fügte beinahe genervt an: "Das heißt bei weitem aber noch nicht, dass es tatsächlich zur Fusion kommt, so wie es viele schon seit Wochen an sämtlichen Stammtischen erzählen."

Bereits im November stimmten die Mitglieder in einer außerordentlichen Versammlung ab, ob der Verein die Erlaubnis erhält, mit sämtlichen Rastatter Fußballvereinen in Gespräche zu gehen. Dass nun der RSC/DJK heißester Anwärter auf eine Zusammenarbeit ist, erklärt Zimmer simpel: "Beide Vereine sind Luftlinie rund 200 Meter voneinander entfernt und haben bereits im Jugendbereich gezeigt, dass die Zusammenarbeit funktioniert." 2015 gründeten der FC 04 und der RSC/DJK den Jugendfußballverein Rastatt (JFV) mit dem Ziel, eine sportliche und auch sozialkompetente Entwicklung junger Fußballer zu ermöglichen. Nun streben die Vereine also auch im Seniorenbereich eine Fusion an. Auch RSC/DJK-Vorstand Udo Schmidt, der als 04-Mitglied anwesend war, erläuterte Vorteile einer möglichen Fusion.

"Beinahe wieder auf gesunden Beinen"

Als es nach regem Austausch der rund 45 Anwesenden dann tatsächlich zur Abstimmung kam, brach das Chaos aus. Zuerst stimmte die abgegebene Stimmenanzahl mehrmals nicht mit der der Stimmberechtigten überein, dann sorgte ein Stimmenpatt für Verwirrung. Bedeutet eine Gleichheit das Aus für die Fusionsgespräche mit dem RSC/DJK, oder muss neu gewählt werden? Nachdem diese Frage für weitere Aufregung sorgte, wurde festgestellt, dass in der Satzung verankert ist, bei Stimmengleichheit den Antrag abzulehnen. Daraufhin meldete sich ein aktiver Spieler zu Wort, um die Wahl anzufechten. Er stellte klar, dass es in der Mannschaft mehrere Spieler gäbe, die die deutsche Sprache nicht vollständig verstehen und sie überhaupt nicht wissen würden, wofür sie abstimmen sollen. Sie hätten dann den Arm gehoben, als der Nebenmann sein Zeichen gab. Da dies für die Zukunft des Vereins nicht hilfreich ist, enthielten sich die betroffenen Personen im finalen Wahlgang. Nach zweifacher Stimmenauszählung und reichlich Feuer im Raum dann das Ergebnis: 13 Gegenstimmen standen 19 Befürwortungen gegenüber. Elf enthielten sich. Dass es in Zukunft tatsächlich zur Fusion kommt, scheint aktuell wahrscheinlich, muss aber durch beide Vorstandschaften erst einmal abgewickelt und dann noch durch die Mitglieder bestätigt werden. Ein weiter Weg also, weshalb Zimmer eine weitere Selbstständigkeit des Traditionsvereins immer noch offen ließ. Weil sich inzwischen eine mehrköpfige Kommission im Hintergrund gebildet hat, um bis zum Jahresende Unterstützer und Hilfe an Bord zu holen, ist auch dieser Weg nicht ausgeschlossen. Zimmer will dem Vorhaben eine Chance geben und bleibt daher mindestens für dieses eine Jahr Vorsitzender.

In seinem Kassenbericht präsentierte der Vorstand außerdem die Zahlen des vergangenen Jahres. Lag der Jahresabschluss nach der Saison 2015/2016 noch bei rund 17000 Euro, so verbesserte sich das Ergebnis ein Jahr später, also nach der Runde 16/17 auf rund 28000 Euro. "Unser Ruf vom Schuldenverein muss endlich aufhören", forderte Zimmer deshalb vehement. "Wir haben seit 2010 rund eine Viertelmillion Schulden abbezahlt und stehen mittlerweile beinahe wieder auf gesunden Beinen", versicherte er.

Weil Holger Zimmer bereits vermutete, dass das Thema Fusion hohe Wellen schlagen würde, zog er die Neuwahlen vor. Er wurde sowohl als Vorsitzender, Schatzmeister und Spielausschussvorsitzender erneut einstimmig gewählt. Auch Mathias Berner bekam für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden einstimmig das Vertrauen. Jugendleiter bleibt ebenfalls Ledim Ulusoy, Kassenprüfer ist Hartmut Reiche.