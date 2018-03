Auf 81 Hektar neue Habitate geschaffen Von Hans Riemer Rastatt/Ötigheim - Trotz regnerischen Wetters zeigte sich Michael Breßmer, Referent externe Kommunikation Großprojekt Karlsruhe-Basel, mit dem Besuch des Aktionstags zum internationalen Tag des Artenschutzes im Info-Center Tunnel Rastatt zufrieden. Auch das umfangreiche Besichtigungs- und Spielangebot kam gut an. Wer will, kann sich im Info-Center, das dienstags bis sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet ist, über die Lage der Habitate und Ausgleichsflächen informieren und sie auf eigene Faust erkunden. An allen Flächen stehen Info-Tafeln. Vor der Rundfahrt informierten die Mitarbeiter die Besucher, dass der Schutz von Umwelt und Natur von Anfang an in die Planungen großer Bauprojekte mit einfließe, so auch bei der Baustelle des Bahntunnels. Auf der Grundlage einer Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) und dem daraus von der Deutschen Bahn AG entwickelten und mit den Genehmigungsbehörden abgestimmten Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) wird sichergestellt, dass Natur und Landschaft geschützt und die Eingriffe durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. Beispielsweise waren vom Bau der Grundwasserwanne Nord des Tunnels Rastatt einige Tiergruppen wie Fledermäuse, Vögel, Reptilien und Käfer betroffen, für die vor Beginn der Bauarbeiten neue Lebensräume geschaffen werden mussten. So ist etwa auf teils von der Bahn erworbenen oder den Gemeinden zur Verfügung gestellten Flächen auf rund 4700 Quadratmetern ein neues Zuhause für Zauneidechsen entstanden. Zwangsläufig zu fällende Obstbäume, die Quartiere für Fledermäuse boten, wurden schonend gefällt, die Stämme und Wurzeln zusammen mit von Käfern besiedelten Baumstämmen auf einer Wiese abgelegt. Insgesamt sind von 2013 bis 2017 rund 5200 Zauneidechsen sowie knapp 1000 Knoblauch- und Kreuzkröten im Rahmen der Vorbereitung der Tunnelbaustelle eingesammelt und in die neuen Quartiere umgesiedelt worden. In Durmersheim, Bietigheim und Ötigheim wurden auf einer Gesamtfläche von 81 Hektar Ausgleichsmaßnahmen geschaffen. "Bis zum Abschluss aller Baumaßnahmen werden die Flächen von der Bahn AG gepflegt und die umgesiedelten Tiere beobachtet und gegebenenfalls, wenn der Fortbestand der umgesiedelten Art gefährdet ist, nachgesteuert. Danach, so unser Plan, sollen die Gemeinden die Flächen übernehmen und gegebenenfalls gegen eine pauschale Entschädigung pflegen", erklärte Thomas Kneisch vom mit dem Monitoring beauftragten Ingenieurbüro. Die aufgestellten Zäune sollen in erster Linie verhindern, dass umgesiedelte Tiere das Baufeld erobern. Wie Kneisch weiter auf eine Anfrage ausführte, "haben wir für das gesamte Projekt Baurecht, in dem alle Ausgleichsmaßnahmen festgeschrieben sind. Die vom Arbeitskreis Rastatt/Baden-Baden des Landesnaturschutzverbands aufgestellte Forderung nach einer Grünbrücke ist uns bekannt. Wir stehen im Gespräch mit den Genehmigungsbehörden, die die Position des Bauherrn formuliert und warten auf eine Entscheidung." Neben der Besichtigung des Info-Centers boten die Bahn-Experten vier Rundfahrten zu den Habitaten, Ausgleichsflächen und zur Besichtigung der Tunnelbaustelle am Südportal an, die von 40 Besuchern wahrgenommen wurden. Ein weiterer Anziehungspunkt auf dem Gelände des Info-Centers war das Ökomobil, ein rollendes Naturschutzlabor vom Regierungspräsidium Karlsruhe. Motiviert vom Biologen und Leiter des Ökomobils Daniel Baumgärtner und seiner Mitarbeiterin Mirana Bezin konnten Kinder in die Natur ziehen, Tiere und Blätter sammeln und ihre Funde in dem rollenden Labor unter einem Mikroskop oder einer großen Lupe genauer betrachten. Anschließend wurden die "Anschauungsobjekte" wieder ausgesetzt. Weitere Informationen zum Naturschutz im Projekt gibt es im Internet. www.karlsruhe-Basel.de/ersatz-und-ausgleichsmassnahmen.html.

