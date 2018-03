Feierstunde im Andenken an Albert Kiefer Rastatt (sl) - Eigentlich hatte die Stadt Rastatt zum 100. Geburtstag des jüngst verstorbenen Niederbühler Künstlers Albert Kiefer einen Festakt geplant. Jetzt wird er zur "Feierstunde im Andenken an Prof. Albert Kiefer" umgewidmet. Der 21. März wird um 18 Uhr als Termin beibehalten, doch die Feierstunde findet aufgrund der vielen Rückmeldungen in der Aula des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums statt. (sl) - Eigentlich hatte die Stadt Rastatt zum 100. Geburtstag des jüngst verstorbenen Niederbühler Künstlers Albert Kiefer einen Festakt geplant. Jetzt wird er zur "Feierstunde im Andenken an Prof. Albert Kiefer" umgewidmet. Der 21. März wird um 18 Uhr als Termin beibehalten, doch die Feierstunde findet aufgrund der vielen Rückmeldungen in der Aula des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums statt. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch erinnern zwei ehemalige Kollegen von Professor Albert Kiefer von der Universität Frankfurt am Main an sein vielfältiges Schaffen. Professor Adelheid Sievert berichtet über sein Wirken als Kunstpädagoge und Professor Otfried Schütz stellt sein künstlerisches Werk vor. Anschließend präsentiert Dr. Wolfgang Müller-Ortstein aus Berlin seine neueste Publikation zu Leben und Werk Professor Kiefers. Die Feierstunde wird von den Freiburger Musikern Ingrid und Christoph Haarmann musikalisch begleitet. Im Anschluss an die Feierstunde besteht die Möglichkeit, die in der Jubiläumsausstellung der Städtischen Galerie Fruchthalle ausgestellten Werke von Albert Kiefer zu besichtigen. Ein Großteil der Exponate, die bereits zum 90. Geburtstag Professor Kiefers in einer Ausstellung des Stadtmuseums Rastatt gezeigt wurden, hat Kiefer der Stadt Rastatt seinerzeit überlassen, teilt die städtische Pressestelle auf Nachfrage mit. Es handelt sich insgesamt um rund zehn Schaukästen mit Fundstücken Albert Kiefers, um 30 bis 40 Bilder und mehrere Kisten mit Schülerarbeiten. Da dazu auch historisches Material gehört, wurden die Exponate an das Stadtarchiv Rastatt abgegeben. Die in der derzeitigen Jubiläumsausstellung der Galerie Fruchthalle gezeigten Werke Kiefers sind daher Leihgaben des Stadtarchivs Rastatt. Bei dem im Stadtarchiv aufbewahrten Sammlungsgut handelt es sich laut Pressestelle um Ansichten von Alt-Niederbühl sowie um Landschaftsbilder, Rheinauen-Bilder und Zeichnungen aus der Jugendzeit. Ferner überließ der Künstler der Stadt Kriegstagebücher und Schaukästen zur Familien-, Kriegs- und Schulgeschichte sowie Schülerarbeiten der Schüler, die Prof. Kiefer seinerzeit an der Hansjakob- und Carl-Schurz-Schule in Kunst und Werken unterrichtet hat. Zu den Objekten gehören außerdem Fundstück-Arbeitskästen für Kiefers Studenten an der Universität Frankfurt aus der Zeit zwischen 1968 und 1972. Zurzeit werden sie in der Jubiläumsausstellung der städtischen Galerie Fruchthalle präsentiert.

