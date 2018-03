Gemeinderat will klare Entwicklungsziele festlegen

Hügelsheim - Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept "Hügelsheim 2030" (ISEK) wurde jüngst vom Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung befürwortet. Über die Zielsetzungen dieses Konzepts unterhielt sich BT-Redakteur Markus Koch mit Bürgermeister Reiner Dehmelt (Foto: pr). Interview BT: Herr Dehmelt, warum wurde das Thema Stadtentwicklungskonzept eigentlich nichtöffentlich behandelt? Reiner Dehmelt: Uns ging es zunächst einmal um eine Grundsatzentscheidung, ob wir so etwas überhaupt machen. Das "Wie" der Stadtentwicklung wird nun in den nächsten Gemeinderatssitzungen öffentlich behandelt. BT: Was war eigentlich der Anlass, sich mit einem Stadtentwicklungskonzept zu befassen? Dehmelt: Der gemeinsame Flächennutzungsplan mit Sinzheim muss fortgeschrieben werden. Durch die zunehmende PFC-Problematik kommen immer mehr Flächen in und um Hügelsheim auf den Prüfstand. Auch potenzielle Baugebiete sind davon betroffen und werden den Ort in seiner räumlichen Entwicklung voraussichtlich einschränken. Des Weiteren bedarf es auch Leitlinien, wie und wohin sich Hügelsheim künftig entwickeln soll, auch in verkehrlicher Hinsicht. BT: Nach welchen Leitlinien wurden bislang Baugebiete entwickelt? Dehmelt: Baugebiete haben wir bislang immer nach Bedarf entwickelt. Seit einigen Jahren wird der Wohnpark am Hardtwald nachverdichtet, als nächstes wollen wir den Bereich der ehemaligen Heizzentrale für eine Wohnbebauung entwickeln. Doch es geht auch um andere Projekte. So ist mir eine Einrichtung am Ort, die sowohl Dauerpflege als auch Kurzzeitpflege anbietet, sehr wichtig. Wir haben die Seniorenwohnanlage in der Neuen Straße, in der jedoch nur betreutes Wohnen angeboten wird, aber keine Pflege oder Betreuung von Demenzerkrankten. Dieses Thema wird vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung immer wichtiger. Unsere Bürger sollten hier in Hügelsheim betreut werden können - auch, um den Angehörigen keine weiten Wege zuzumuten. BT: Was soll beim Stadtentwicklungskonzept genau untersucht werden? Dehmelt: Die Fachplanerinnen Petra Schippalies aus Karlsbad und Katrin Hansert aus Schutterwald untersuchen verschiedene Flächen im Kernort und an den Ortsrändern, ob und in welcher Form sie für eine Wohnbebauung oder anderweitige Nutzung geeignet sind. Nähere Einzelheiten sollen die Untersuchungen ergeben. Weitere Themen von "Hügelsheim 2030" sind das Biotopvernetzungskonzept, die Fortschreibung der Hochwassergebiete, die verkehrliche Erschließung des Baden-Airparks, die Verkehrsbelastung entlang der Hauptstraße und, wie schon gesagt, die PFC-Problematik. Ein Stadtentwicklungskonzept ist übrigens auch eine zwingende Voraussetzung dafür, um Zuschüsse aus Förderprogrammen des Landes zu bekommen. BT: Hügelsheim ist aufgeteilt in den Kernort und in die beiden Siedlungen. Könnte ein Entwicklungsziel auch sein, dass die beiden Teile zusammenwachsen? Dehmelt: Das ist eines der wesentlichsten Entwicklungsziele, zumal wir wichtige Infrastruktureinrichtungen in den Siedlungen wie die Werkrealschule, die beiden Kindergärten und die Ontariohalle haben. Wir haben am Bruchweg, der beide Teile verbindet, eine Gemeinbedarfsfläche. Die Ontariohalle ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Wenn sich nach der gründlichen Prüfung des Aufwands herausstellt, dass eine Sanierung teurer ist als ein Neubau, dann könnte in diesem Bereich eine neue Sporthalle entstehen. BT: Wie geht es nun konkret weiter? Dehmelt: Das Stadtentwicklungskonzept wird in einer der nächsten Ratssitzungen öffentlich vorgestellt und mit der Einrichtung von Bürgerworkshops begonnen werden, die von Katrin Hanser moderiert werden. Über eine rege Beteiligung der Bürger würde ich mich sehr freuen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben