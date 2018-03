Versteckt, geheimnisvoll und ein bisschen unheimlich

Rastatt - Hinter hohen Nadelbäumen versteckt liegt im Park von Schloss Favorite ein geheimnisvolles Gebäude: Die Eremitage oder Einsiedelei ließ Markgräfin Sibylla Augusta vor genau 300 Jahren von ihrem Hofarchitekten Michael Ludwig Rohrer errichten. Damals wie heute liegt der Rückzugsort der Fürstin abseits der Spazierwege im Schlossgarten. Doch in diesem Sommer wollen die Staatlichen Schlösser und Gärten das ungewöhnliche Bauwerk und seine Geschichte mit einer Ausstellung in den Mittelpunkt des Interesses rücken.

Sechs Räume im Erdgeschoss des Lustschlosses Favorite soll die Schau umfassen. Dafür müssen einige Exponate der Keramiksammlung vorübergehend weichen. "Die besonders schönen Stücke werden wir aber in der Schauküche des Schlosses präsentieren", verspricht Konservatorin Dr. Petra Pechacek.

Als Kuratorin konnte sie eine ausgewiesene Expertin für höfische Eremitagen gewinnen: Prof. Dr. Nadja Horsch vom Institut für Kunstgeschichte der Universität Leipzig. Die Ausstellung soll sich nämlich keineswegs allein mit der Eremitage bei Schloss Favorite beschäftigen, sondern das kulturgeschichtliche Phänomen insgesamt beleuchten. Während sich echte Eremiten in die Einsamkeit von Wüste, Wald oder Wildnis zurückzogen, taten es ihnen die Fürsten der frühen Neuzeit nur scheinbar gleich, denn ihre Einsamkeiten waren durch und durch künstlich. Im Schlosspark Favorite zum Beispiel befindet sich die Einsiedelei zwar im Nadelwald - die Bäume sind aber in schnurgerader Reihe gepflanzt. Nur wenige Minuten dauert der Fußmarsch von der Pracht der Prunkräume im Schloss zur einfachen Waldklause, die allerdings in denkbar größtem Gegensatz zur Kostbarkeit der Schlosszimmer gestaltet ist.

Die Eremitage wird heute wie einst von fast lebensgroßen Wachsfiguren bevölkert. Sie stellen Personen aus den Evangelien dar: Jesus, Maria, Josef, die Apostel. Aber auch die heilige Büßerin Maria Magdalena, mit der sich die Markgräfin offenbar identifizierte. Wer will, kann im wächsernen Gesicht die Züge Sibylla Augustas erkennen: Fast ein bisschen unheimlich.

Kulinarisches Jahresprogramm

"Neben der Schlosskirche in Rastatt nehmen wir nun ein weiteres Beispiel aus dem sakralen Bauprogramm Sibylla Augustas in den Blick", freut sich der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, Michael Hörrmann, auf die Ausstellung, zu der auch ein Begleitbuch erscheinen soll. Hörrmann verweist aber noch auf weitere Höhepunkte der Saison in Schloss Favorite, denn das Schmuckkästchen ist eines der Glanzlichtobjekte im Themenjahr "Von Tisch und Tafel". Schlossverwalterin Magda Ritter und ihr Team haben einen Reigen von Veranstaltungen vorbereitet, die alle um Geschichte und Geschichten von Essen und Trinken handeln. Kulinarische Zeitreisen für Erwachsene und Kinder, zum Thema passende Rundgänge und lukullische Genussabende stehen auf dem Programm. Auch das schon traditionelle "Picknick in Weiß" zum Schlosserlebnistag passt bestens zum Jahresthema: Es findet wegen der Fußball-WM schon am Samstag, 16. Juni, ab 18 Uhr statt. Wie immer gilt: Weiße Kleidung ist Pflicht. Drei Abende für Genießer sind ferner eingeplant: Am 25. Mai geht es um "Bowlen, Punsch und Liebschaften", "Chili, Teufelsdreck und Wanzenkraut" lautet der Titel am 13. Juli, und regional wird es am 14. September mit "Meerrettich, Niederbühl und Ludwig Wilhelm von Baden". Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Neben Eremitage-Ausstellung und "Tisch und Tafel" geht auch der reguläre Führungsbetrieb in Favorite nach der Winterpause wieder los: Ab morgen, 15. März. Eine Broschüre gibt's an der Kasse, weitere Infos in Internet.

www.schloss-favorite.de