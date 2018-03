Lange gehegter Wunsch wird wahr

Die Discounter-Kette ist eine hundertprozentige Tochter von Edeka. Der Mutterkonzern wurde mit keinem Wort erwähnt, auch nicht in dem mit Reklamesprüchen vollgestopften Werbefilm, mit dem Netto zum Einstieg in den Tagesordnungspunkt vorgestellt wurde. Als Investor trat eine Firma namens S + B Projekt GmbH in Erscheinung, die eng mit Netto liiert ist, wie eine Referenzliste in Bildform zeigte.

Die Einkaufsstätte soll mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter im Gewann "Fronäcker" neben der Kreisstraße nach Würmersheim am westlichen Ortseingang gebaut werden. Von der Gemeinde konnten bereits alle Flurstücke, die als Baugelände benötigt wurden, erworben werden. Walter Hettel (FWG) wie auch Jürgen Reichert (CDU) dankten Laukart für das "schnelle Tempo", mit dem der Grunderwerb erfolgte. Seit 2002 bemühe man sich um die Ansiedlung eines Markts, rief Hettel in Erinnerung.

Dass die Gemeinde endlich handeln könne, um die Nahversorgung zu sichern, sei auch der Bereitschaft der Vorbesitzer zu danken, hoben er und Laukart hervor. Die Vertreter des Discounters und des Investors attestierten der Verwaltung voller Ankerkennung ein "Intercitytempo" bei der bisherigen Vorbereitung des Vorhabens.

Möglich geworden ist der rasche Fortschritt nicht zuletzt durch die Beschränkung auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Dies entspreche den Vorgaben des Flächennutzungsplans und des Regionalverbands, stellt Laukart fest. Nun müsse man "über keine Hürden mehr gehen", erinnerte sie an frühere Versuche, ein größeres Objekt zu ermöglichen. Der fast gleichgroßen Nachbargemeinde Elchesheim-Illingen hingegen hat der Regionalverband, wie mehrfach berichtet, einen Edeka-Markt von 1200 Quadratmetern erlaubt.

In Au am Rhein wird von Netto eine Gesamtfläche von 5600 Quadratmetern in Anspruch genommen, wie Joachim Winter von S + B erläuterte. Die Gesamtnutzfläche des Markts soll 1120 Quadratmeter betragen, zur Verkaufsfläche von exakt 799 Quadratmetern sollen noch weitere 68 Quadratmeter für einen Backshop kommen. Ein Parkplatz soll 68 Autos Platz bieten.

Die Anlieferung werde "weitab" von der nahen Wohnbebauung auf der Ostseite des Gebäudes in einem eingehausten Teil erfolgen. Zwischen dem Wohngebiet "Fronäcker" und dem Areal des Markts bleibt ein Puffer von einer Ackerbreite, wie an einem Lageplan zu erkennen war. Das Wohnviertel "Billfeld" liegt an der Kreisstraße direkt gegenüber. "Wir garantieren Ihnen, dass die Anwohner nicht merken werden, wenn ein Lkw anliefert", versicherte Winter. Für die Ein- und Ausfahrt will man die Kreisstraße ein wenig verschwenken, um Platz für eine Fußgänger-Querung zu schaffen. Eine Linksabbiegspur sei nicht möglich.

Die Maßnahme soll gleichzeitig zur Verkehrsberuhigung an der Ortseinfahrt beitragen, betonte die Bürgermeisterin. Außerdem werde man den Gehweg auf der Nordseite der Würmersheimer Straße bis zum Markt verlängern. Von Winter und im Werbefilm wurde Netto als Partner regionaler Betriebe gepriesen, man stärke den Mittelstand. Hettel und sein Fraktionskollege Hans Weßbecher machten die Probe aufs Exempel, indem sie nach Berücksichtigung der örtlichen Metzgerei und der Bäckerei sowie des vorhandenen Getränkemarkts fragten. Der Bäcker könne sich gerne melden, antwortete Dieter Glöckner als Vertreter des Discounters. Metzger und Getränkemarkt kämen nicht infrage.

Der Rat beschloss zur Realisierung des Vorhabens einstimmig die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans im Regelverfahren. Sobald der Vorentwurf fertig ist, soll eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt werden. Laukart hofft, dass es im April schon so weit ist. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, einen städtebaulichen Vertrag mit S + B "zu vereinbaren". Ein Bestandteil des Vertrags war bereits in der Firmenpräsentation enthalten. Darin war von einer Betriebsdauer des Markts von 15 Jahren mit der "Option" einer Verlängerung von "Drei Mal fünf Jahren" die Rede.