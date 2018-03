Bietigheim bekommt Jugendbeirat Bietigheim (ser) - Die Ergebnisse aus dem ersten Bietigheimer Jugendforum waren Thema bei der Gemeinderatssitzung in Bietigheim. Das Forum fand vor rund einem Jahr statt und sollte die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Kommunalpolitik fördern, erinnerte Bürgermeister Constantin Braun. Insgesamt haben 59 Kinder und Jugendliche teilgenommen. Nach einer großen Ideensammlung wurden die Vorschläge in acht Projektgruppen zusammengefasst. Jeder Projektgruppe wurde mindestens ein Pate zugeordnet, unter dessen Führung konkrete Maßnahmen zur Umsetzung erarbeitet wurden. Die Ergebnisse aus den acht Gruppen wurden nun bei der jüngsten Sitzung dem Gemeinderat vorgestellt und erste Beschlüsse gefasst. Die Projektgruppe "Mehr Beteiligungsmöglichkeiten", die aus fünf Jugendlichen besteht, wird von Gemeinderatsmitglied Nadine Münch betreut. Wie Rathauschef Braun ausführte, hat diese Gruppe bereits anlässlich der Bundestagswahl mit der Organisation und Durchführung einer Podiumsdiskussion, bei der die Kandidaten zur Bundestagswahl Rede und Antwort stehen mussten, ihre Feuertaufe bestanden. Ziel dieser Projektgruppe ist es, dass die Gemeinde Kinder und Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligt. Hierfür gibt es zwei geeignete Beteiligungsverfahren, zum einen die Einrichtung eines Jugendgemeinderats und zum anderen die Einrichtung eines öffentlichen Jugendbeirats. Von der Einrichtung eines Jugendgemeinderats sah das Ratsgremium auf Anraten des Bürgermeisters wohl aufgrund von negativen Erfahrungen anderer Kommunen ab. Dafür sprach man sich für die Einrichtung eines offenen Jugendbeirats, ähnlich wie der Seniorenbeirat, aus. Die Geschäftsführung beziehungsweise die Leitung dieses Beirats soll vom Jugend-, Familien- und Seniorenbüro übernommen werden. Aus Sicht des Ratsgremiums sind für den Jugendbeirat folgende Aufgaben denkbar: die Gestaltung von Spiel- und Sportplätzen, die Schaffung von eigenen Angeboten der Freizeitgestaltung und Mitgestaltung der gemeindlichen Bildungseinrichtungen. Weiter kümmert sich der Jugendbeirat um die Motivation von Jugendlichen zum Mitwirken am kommunalen Geschehen und bei der politischen Bildung, fördert intergenerative Zusammenarbeit und agiert als Bindeglied zwischen Jugendlichen, Verwaltung, Politik und allen weiteren Institutionen des öffentlichen Lebens. Auch angedacht als Aufgabe des Jugendbeirats ist die Organisation eines dreijährigen Jugendforums sowie allgemein die Koordination und Steuerung der einzelnen Projektgruppen. In der Projektgruppe "Renovierung", von der Bürgermeister Braun Pate ist, haben sich sechs Jugendliche insbesondere der "Renovierung" des Bolzplatzes am TuS-Gelände sowie der Aktivierung und Gestaltung des bestehenden Skaterplatzes neben dem Bürgerzentrum "Alter Tabakschuppen" angenommen. Beim Bolzplatz sind die Tore in einem schlechten Zustand und müssen erneuert werden. Eine Instandsetzung sei unrentabel. Das mittlerweile eingeholte Angebot für neue Tore beläuft sich auf rund 1 800 Euro. Die Montage der Tore soll durch den Bauhof erfolgen. Für die Pflege des Platzes soll künftig mehr Aufwand eingeräumt werden. Sorgen macht man sich um den Vandalismus. Unvernünftige Autofahrer drehten auf dem Rasenplatz Pirouetten. Mit einer Absperrung soll diesem Treiben ein Riegel vorgeschoben werden. Als farb- und lieblos bezeichneten die Jugendlichen den Skaterplatz. Dieser müsste ihrer Meinung nach aufgefrischt und mit neuen Geräten gestaltet werden. Gewünscht sind hier die Rampen "Half Pool" und "Wave". Die Kosten für die gewünschten Ausstattungen liegen bei etwa 28 000 Euro für den "Half Pool" und bei 3 500 Euro für die "Wave". Der Gemeinderat stimmte einhellig zu, den Aufwand für die Renovierung des Skaterplatzes in die noch zu erstellende Spielplatzkonzeption aufzunehmen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben