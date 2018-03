Lange Liste mit Problemen

Muggensturm - Eine positive Bilanz zogen Peter Koller, Helmut Kirpal und Hubert Astor von der Bürgerinitiative "L67+" nach einem Gespräch mit Bürgermeister und Vertretern der Gemeinderatsfraktionen, bei dem sie ihre Liste mit 25 Wünschen zur Verbesserung der Verkehrssituation in Muggensturm diskutiert hatten. Für das dritte Treffen am Dienstagabend, an dem neben Bürgermeister Dietmar Späth und Vertretern der SPD-Fraktion auch zehn Bürger teilnahmen, wollten die drei Initiatoren der Bürgerinitiative (BI) zwei besonders drängende Probleme herausgreifen.

Nach den Gesprächen mit der Gemeinde und den Verkehrsexperten im Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe zeigten die Drei Verständnis, dass die Lösung der Probleme mit den durchfahrenden Lkw und der Herabstufung der L67 zur Gemeindestraße nicht einfach werde. Trotzdem war Kirpal optimistisch, dass Muggensturm "den auf ihrem Grund liegenden Teil der L67 herabstufen lassen" könne. Im Gegensatz zu Rathauschef Späth hatte er die Gesprächsatmosphäre mit den Experten im RP als "sehr positiv" empfunden. Der Bürgermeister hingegen berichtete von seinen Gesprächen, bei denen er an Verkehrsministerium verwiesen wurde. "Wenn die Gemeinde die Straße vom Land übernimmt, muss die sie auch alle Kosten zur Erhaltung und dem Winterdienst tragen", betonte Späth auf Nachfrage.

Ein großes Ärgernis für die BI ist, dass die ansässigen Transportunternehmen sich nicht an die Zusagen hielten und in Richtung Autobahn den kürzeren, aber für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen verbotenen Weg über die Vogesenstraße zur L67 nehmen. Abhilfe könnten mehr Kontrollen und entsprechende Strafen schaffen. Die BI forderte die Gemeinde außerdem auf, alle Speditionen an einen Tisch zu holen und auf sie einzuwirken, dass ihre Fahrer künftig den legalen Weg nehmen.

Zufrieden wurde indes die Information aufgenommen, dass L'Oreal sich für einen stündlichen Halt an der Haltestelle Muggensturm-Badesee einsetzt. "Das nutzt aber nur etwas, wenn die Abfahrtszeiten der Bahn mit den Schichtzeiten der umliegenden Firmen abgestimmt werden", betonte ein Teilnehmer.

Im Laufe der Diskussion wurde die Liste mit zu lösenden Verkehrsproblemen immer länger. So kristallisierte sich die Parksituation beim Tiergehege, der Wolf-Eberstein-Halle und beim Badesee sowie im Kreuzungsbereich Kreuz-/Hauptstraße als besonders gefährlich heraus. Durch die Umwandlung der Wiese des Gebiets "Faisen Nord II" zu einem Gewerbegebiet, werde zudem der Parkdruck steigen, da diese von vielen Besuchern des Badesees als Parkplatz genutzt wurde.

Stark in der Kritik stand auch der Kreisel L67/Vogesenstraße, der durch seinen Bewuchs sehr unübersichtlich ist. Die Überquerungshilfe für radelnde Kinder, Menschen mit Rollator oder Rollstuhlfahrer sei ungeeignet. Gefordert wurden besser ausgeleuchtete und sichere Überquerungshilfen oder Unterführungen beim Kreisel, bei der Karlsruher Straße und am Freizeitgelände.

Seit 30 Jahren kämpfe man für den Autobahnanschluss Malsch. "Ich habe gerade heute wieder ein politisches Gespräch hierüber vereinbart", ging Späth auf den mehrfach geforderten Anschluss ein. Der neue Autobahnanschluss produziere auch zusätzlichen Verkehr, warnten Teilnehmer, böte er doch für aus dem Norden kommenden Autofahrern eine Abkürzung ins Murgtal.

Kontrovers diskutierten die Teilnehmer die Qualität der Radwege in Muggensturm. Die einen wünschten sich frauenfreundliche Radwege direkt neben den Fahrbahnen, andere schätzen die Fahrt durch die Natur. Aufgreifen will Rathauschef Späth den Vorschlag, die Infos zu Verkehrsproblemen im Gemeindeanzeiger zu optimieren und einen Plan mit nutzbaren Radwegen in Muggensturm abzudrucken.

Späth informierte, dass bei einer Verkehrszählung zwischen dem 5. und 12. März täglich 7 100 Fahrzeuge mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 52 Stundenkilometern auf der L 67 gezählt wurden. Abschließend bedauerte die BI, dass der Malscher Gemeinderat den Dachser-Kreisel abgelehnt hat und informierte, dass es schwierig sei, an die Programmierer der Lkw-Navis heranzukommen, damit diese die L67 nicht mehr als Ausweichstrecke anpreisen.