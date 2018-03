"Hammer-Rezepte" zum Nachkochen

Rastatt - "Miteinander für die Zukunft" ist das Motto der Gustav-Heinemann-Schule. Um das Gemeinschaftsgefühl weiter voranzutreiben, sorgen nicht zuletzt Projekte wie das aktuelle: Ein eigenes Kochbuch mit den Lieblingsrezepten der Schulgemeinschaft. Am morgigen Samstag wird das Buch der Öffentlichkeit präsentiert.

",Schule is(s)t gut' - 40 Hammer-Rezepte" lautet der Titel des Kochbuchs, das der Förderverein der Gustav-Heinemann-Schule initiierte. "In diesem Buch sind die Lieblingsspeisen der am Schulleben beteiligten Personen untergebracht", erklärt Bodo Dittrich, Vorsitzender des Fördervereins.

Bei der Hauptversammlung des Vereins im Juli 2016 ist die Idee eines Kochbuchs erstmals vorgetragen worden. Daraufhin bildete sich eine Arbeitsgemeinschaft und nahm das Projekt federführend in die Hand. Am vergangenen Freitag, also rechtzeitig vor dem Schulfest am morgigen Samstag, kamen die 500 Exemplare aus dem Druck. Auf 80 Seiten sind nun 40 Rezeptideen nachzulesen und regen zum Kochen an.

"Rund 70 Ideen sind bei uns eingegangen. Daraus haben wir dann ausgewählt", beschreibt Dittrich. Im vergangenen November erhielten zunächst Schüler, Eltern, Großeltern, Lehrer und weiteres Personal an der Schule die Bitte, ihre Ideen einzusenden. "Die Resonanz war großartig", schreibt Dittrich im Vorwort des Buchs. Im Anschluss mussten die Arbeitsgemeinschaftsmitglieder nachkochen, Fotos der zubereiteten Gerichte machen, und "zum Abschluss haben wir natürlich probiert", fügt er mit einem Lachen hinzu. Klassiker wie Lasagne, Flammkuchen oder Spaghetti Bolognese sind in der Sammlung genauso enthalten wie Papuzaki, Auberginen mit Hackfleisch, oder ungarisches Langos.

Finanziert haben das Projekt neun Sponsoren. "Das Geld, das wir einnehmen, geht an den Förderverein. Dieses wiederum kommt unseren Schülern zugute", erklärt Dittrich. Die Rezepte sind in acht Länderkategorien unterteilt: Deutsche, französische, italienische, ungarische, russische, polnische, griechische und ein britisches Gericht können nachgekocht werden. Die Schwierigkeitsgrade variieren.

Zum ersten Mal wird das Buch, das 6,50 Euro kostet, beim morgigen Schulfest vorgestellt. "Um 10 Uhr, zu Beginn der Veranstaltung, und dann nochmals gegen 14 Uhr wird es präsentiert", teilt Dittrich mit. Dann wird es auch für einige Schüler eine Überraschung geben - nämlich wenn sie sehen, ob ihr eingereichtes Rezept einen Platz im Buch gefunden hat. Die Klasse 7a mit Lehrerin Sandy Schnapp übernimmt die Vorstellung und hat sich dafür jüngst bei den Projekttagen vorbereitet.

"Es ist wirklich schön geworden und wir freuen uns, dass das Interesse danach so groß war", sagt Dittrich.