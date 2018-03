Neuer Kindergarten in altem Schulgebäude?

Den Sitzungsunterlagen zufolge kommt ein Verkauf des Gebäudes nicht infrage, da man Zuschüsse zur Schulbauförderung in Höhe von 700 000 Euro zurückzahlen müsste. Eine weitere Überlegung war, die Grundschule, die sich im Ortskern gegenüber vom Rathaus befindet, in das künftig leerstehende Gebäude zu verlagern, was den Unterlagen zufolge vom Kollegium der Schule begrüßt wurde.

Anders sahen das Eltern vieler Kindergartenkinder, zwei Drittel von ihnen stimmten dafür, die Grundschule am jetzigen Standort zu belassen. Hauptargument waren die zentralere Lage und kürzere Schulwege, steht in den Sitzungsunterlagen. Vorbehalte gab es auch wegen der Waldrandlage der Schule.

Die Verwaltung spricht sich dafür aus, die Grundschule am jetzigen Standort zu belassen - knüpft das aber an gewisse Bedingungen. So sollen unter anderem nicht-schulische Nutzung, etwa das Archiv der Gemeinde, die Computergruppe und Vereine, aus der Grundschule verlagert werden, um Raum für schulische Zwecke zu schaffen. Zudem will man das gegenüberliegende Antonihaus freihalten, um Veränderungen Rechnung tragen zu können. Die Grundschule soll darüber hinaus optimiert werden. Die Brüchelwaldschule will man jedoch in der Hinterhand behalten und sie wieder schulisch nutzen, falls das nötig werde.

Die Brüchelwaldschule soll - nach dem Willen der Verwaltung - künftig für die Kinderbetreuung eingesetzt werden. Nach einer Berechnung der Gemeinde wird es bis 2021 einen Fehlbedarf an jeweils drei Gruppen für Kinder unter beziehungsweise über drei Jahren geben. Die Umwandlung der Brüchelwaldschule ab Juli 2019 bezeichnet die Verwaltung in den Unterlagen daher als "wirtschaftlichste, flexibelste und sinnvollste Handlungsmöglichkeit", um diesen Bedarf zu decken. Genutzt werden soll hierfür das Erdgeschoss. Das Obergeschoss hingegen könne für gemeindeeigene Aufgaben genutzt werden. Räumlichkeiten und Umfeld seien ideal für den Betrieb eines Kindergartens, argumentiert die Verwaltung. Das letzte Wort hat der Gemeinderat.