"Speed-Dating" bei der Arbeitsagentur

"Wir haben gezielt Einladungen verschickt, um Arbeitgeber und junge Leute zusammenzuführen", erklärte Simone Buchmüller, Teamleiterin der Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit in Rastatt. 14 Innungen und Unternehmen präsentierten ihre Ausbildungsberufe bei der Rallye im BiZ. Die Lehre zum Koch, Altenpfleger, Friseur, Elektroniker oder Hebamme und Entbindungshelfer waren nur ein kleiner Teil der präsentierten Berufe. Es war ein breitgefächertes Spektrum, das den Interessierten vorgestellt wurde.

"Wir hatten mehr Anfragen von Unternehmen, die sich gerne präsentiert hätten. So viel Platz haben wir dann aber doch nicht", erzählte Benjamin Gondro, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Karlsruhe/Rastatt. Die Rallye sei ein innovatives Projekt, da es etwas Vergleichbares in der Region nicht gebe, teilte Gondro weiter mit. Am Morgen standen Ausbilder und aktuelle Auszubildende zunächst 120 jungen Flüchtlingen aus "Vorbereitung Arbeit und Berufs"-Klassen zur Verfügung und beantworteten Fragen. Nachmittags konnten 100 Haupt- und Werkrealschüler aus der Region erste Kontakte zu Betrieben knüpfen und sich für eine Ausbildung empfehlen. "Wenn wir merken, dass sich jemand für unsere Berufe interessiert, tauschen wir Kontaktdaten aus und bieten an, dass sich der Interessent gerne für ein Praktikum bei uns bewerben kann", erklärte Dominik Schäfer von der Kronimus AG aus Iffezheim.

Es bestand aber nicht nur die Chance, Kontakte zu knüpfen und Informationen zu erhalten. Für die Besucher gab es auch die Option, selbst Hand anzulegen. So war es unter anderem möglich, an einem Puppenkopf die Haare zu glätten, einen alkoholfreien Cocktail zuzubereiten oder eine Handcrème zu mischen.

"An den Zahlen der jährlichen Ausbildungsplätze lässt sich erkennen, dass es in unserer Region rosige Aussichten für Schulabgänger gibt, die eine Ausbildung beginnen möchten", erklärte Gondro. Dies bestätigen auch die Zahlen der Agentur für Arbeit für den Bezirk Karlsruhe/Rastatt: Im vergangenen Jahr gab es 6723 gemeldete Ausbildungsstellen, aber nur 5548 Bewerber. Dass die Rallye auf jeden Fall gut angenommen wurde, von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, bestätigte Buchmüller. "Wir sind sehr zufrieden und hoffen, dass möglichst viele junge Leute den zu ihnen passenden Beruf finden können."