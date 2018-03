Stadt verstößt gegen Naturschutzg esetz

Rastatt

Spielzeugwaffen statt Langwaffen Rastatt (red) - Beunruhigte Bürger haben am Donnerstag die Polizei verständigt, und meldeten, dass mehrere Personen mit vermeintlichen Langwaffen auf einer Terrasse in der Rastatter Innenstadt schießen würden. Doch die Polizei konnte Entwarnung geben (Symbolfoto: » Weitersagen (red) - Beunruhigte Bürger haben am Donnerstag die Polizei verständigt, und meldeten, dass mehrere Personen mit vermeintlichen Langwaffen auf einer Terrasse in der Rastatter Innenstadt schießen würden. Doch die Polizei konnte Entwarnung geben (Symbolfoto: » - Mehr