Spielplätze teilweise kaum genutzt Von Heiner Wirbser Bietigheim - Das vor einem Jahr in Bietigheim gegründete Jugendforum mit rund 60 Kindern und Jugendlichen (wir berichteten) hat sich in der Gemeinde verschiedenen Projekten gewidmet und Vorschläge erarbeitet. Diese wurden nun dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung vorgestellt. Dabei ging es unter anderem um das Thema "Spielplätze" unter der Patenschaft von Gemeinderätin Karin Schwamberger. Die sieben Jugendlichen dieser Projektgruppe haben sich die Überarbeitung und Sanierung der bestehenden Spielplätze zum Ziel gesetzt. Ihr Fokus der Untersuchung lag dabei auf der alters- und nutzungsgerechten Gestaltung und den unterschiedlichen Spiel- und Bewegungsangeboten auf den jeweiligen Spielplätzen. Die Hardtgemeinde verfügt über zwölf Spielplätze in unterschiedlicher Größe, haben die Kinder gezählt. Alle weisen eine ähnliche Gestaltung und Ausstattung aus. Teilweise werden Spielplätze kaum von Kindern und Jugendlichen genutzt, lautete die Erfahrung der Projektgruppe. Um alle Spielplätze gesamtheitlich betrachten zu können, hat die Gruppe dem Ratsgremium vorgeschlagen, eine Spielplatzkonzeption erarbeiten zu lassen. Ziel ist die Untersuchung der vorhandenen Kinderspielplätze in Bezug auf Standort, Umgebung, Qualität und Zukunftsfähigkeit. Bei der standörtlichen Untersuchung spielen vor allem das Einzugsgebiet und die umgebende Wohndichte, Synergieeffekte zu Einrichtungen wie Schulen und das Vernetzungssystem wie Fuß- und Radwege, aber auch die Qualität der Spielangebote eine Rolle. Das Ergebnis dieser Untersuchung soll in eine Kartierung der Bestandssituation mit "steckbriefartigen" Bewertungen der bestehenden Einrichtungen münden. Die Konzeptplanung wird gemeinsam, so stellen es sich die Jugendlichen vor, mit den Nutzern - Eltern, Kindern und Jugendlichen - und einem Fachplaner für Spielplätze erstellt. Die Kosten für die konzeptionelle Untersuchung belaufen sich schätzungsweise auf rund 6 000 Euro. Vorentwürfe und bauliche Umsetzung sind noch nicht enthalten. SPD-Gemeinderat Günter Matz begrüßte diese Anregungen und brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass man tatsächlich gewillt ist, einen Planer für die Gestaltung der Spielplätze einzusetzen. Dass Kinderspielplätze derzeit nicht so genutzt werden, wie man sich das vorgestellt hat, fügte FW-Gemeinderat Willi Renkert hinzu, heiße aber nicht, dass sie falsch geplant wurden. Man müsse darauf achten, in welchem Gebiet und in welchem Zusammenhang das Spielangebot geplant werden soll, meinte Bürgermeister Constantin Braun. Auf jeden Fall sei es unabdingbar, dass ein Stadtplaner diese Aufgabe mit übernehmen sollte, so der Rathauschef. Das Konzept müsse über mehrere Jahre gelten. Alles auf einmal umzusetzen sei nicht realistisch. Der Gemeinderat schloss sich dieser Auffassung an und genehmigte das Vorhaben.

