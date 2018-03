Planungen dauern fast ein Jahr

Eigentlich veranstalteten Theodor Kiffmeier und seine Frau das Event immer in der elsässischen Gemeinde Roppenheim. "Wir haben 15 Jahre im Elsass gelebt", berichtet der 74-Jährige, der ursprünglich aus dem Ruhrgebiet kommt. Doch dann zogen die beiden nach Bietigheim um. "Die Organisation wird einfach schwieriger, wenn man das ganze Jahr nicht mehr vor Ort ist", erklärt Theodor Kiffmeier. "Die Leute kennen einen dann auch nicht mehr so gut." Das sei aber wichtig, da er immer nach Sponsoren für das Künstlertreffen suche. "Die Gemeinde Roppenheim hat es verstanden, dass wir das Treffen nun in Bietigheim veranstalten."

Dort sowie damals in dem elsässischen Ort hatte Kiffmeier mit seiner Idee offene Türen eingerannt. 2007 erzählte er dem Roppenheimer Bürgermeister davon. "Er war begeistert."

Fünf Künstler nahmen am ersten Treffen teil, das draußen stattfand. "Wir haben gezittert, ob das Wetter schön wird", erinnert sich der 74-Jährige. Es wurde schön und die Veranstaltung ein Erfolg. Der Grundstein war somit gelegt. Insgesamt dreimal veranstaltete Kiffmeier in Zusammenarbeit mit Gemeinde und Pfarrgemeinde das Rendez-vous draußen, bevor man in eine Halle umzog. Der Grund war unter anderem eine Erweiterung des Programms: Neben der bildenden Kunst integrierte der Organisator Tanz und Musik.

2013 zog das Paar dann nach Bietigheim um. Ein paar Jahre später, bei einer Reise in die ungarische Partnergemeinde Kaposszekcsö, erzählte Theodor Kiffmeier Bürgermeister Constantin Braun von dem Künstlertreffen - und der zeigte sich begeistert von der Idee, dieses in Bietigheim auszurichten. Gesagt, getan. Die Premiere fand vor einer Woche statt. Sie war ein voller Erfolg. Besonders freute es Theodor Kiffmeier, dass auch die Bürgermeister der elsässischen Gemeinden das Rendez-vous in Bietigheim besuchten. "Sie standen mit ihren deutschen Kollegen zusammen, haben über ihre Arbeit gesprochen und Kärtchen ausgetauscht. Genau so habe ich mir das vorgestellt", freut sich Theodor Kiffmeier. Schließlich sei das "Rendez-vous der Künste" schon immer ein deutsch-französisches Event gewesen. Bei den Künstlern achtet der 74-Jährige deshalb stets darauf, dass die Zusammenstellung ausgewogen ist.

Auf seiner Liste stünden 70 bis 80 Künstler, erzählt er. Viele kennt er von Ausstellungen oder von Kunstkreisen aus der Region. Wert legt er bei der Auswahl der Künstler darauf, dass zwischen ihnen eine besondere Atmosphäre entsteht. "Es geht nicht um eine einfache Ausstellung, es ist vielmehr ein Gemeinschaftswerk", verdeutlicht er. Probleme, Künstler für das Rendez-vous zu finden, hat er keine. Im Gegenteil: "Mittlerweile fragen die Leute bei mir an, ob sie teilnehmen dürfen."

Gute Aussichten also für die Zukunft des Künstlertreffens. Auch nächstes Jahr soll es in der Hardtgemeinde stattfinden. Und die Planungen dafür beginnen bald wieder. Denn acht bis zehn Monate Zeit braucht Theodor Kiffmeier, um alles zu organisieren. Nach dem Treffen ist für ihn eben auch gleich wieder vor dem Treffen. Und darauf freuen sich nicht nur die teilnehmenden Künstler.