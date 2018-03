Unter den Verkäufern wachsen sogar feste Freundschaften

Rastatt - Ein eiskalter Wind weht am Samstagmorgen über den Parkplatz vor dem Münchfeldstadion und fegt so manche Gegenstände von den Verkaufstischen. Auch wenn an diesem Tag die Saison des Flohmarkts in Rastatt wieder beginnt, trauen sich nur sehr wenige Menschen bei dieser Kälte nach draußen.

Aufgrund der schlechten Wettervorhersage befinden sich auch nicht so viele Verkäufer wie sonst auf dem Parkplatz. Mit dicken Handschuhen und heißem Tee versuchen sie, der Kälte zu trotzen. "Bei gutem Wetter kommen die ersten schon um 4 Uhr morgens, um einen Verkaufsplatz zu bekommen. Manche übernachten sogar hier", berichtet Organisator Peter Schatz. Zusammen mit Bruno Herm leitet er den Flohmarkt seit über 20 Jahren. Die beiden Veranstalter schauen vor Ort, ob alles geregelt abläuft. "Meistens haben wir hier eine sehr familiäre Atmosphäre", betont Schatz. Es seien sogar schon feste Freundschaften unter den Verkäufern entstanden.

Ein paar Menschen haben sich trotz des starken Winds zu einem Flohmarktbesuch entschieden. In dicken Jacken eingepackt schlendern sie zwischen den wenigen Ständen, vorbei an Geschirr, Klamotten, Dekoartikeln und Schmuck. Einer von ihnen ist Karl Franz aus Stuttgart. Er besucht den Flohmarkt regelmäßig auf seinen Fahrten ins Elsass. Dabei halte er nach allen Dingen Ausschau, die ihm gefallen. "Es gibt hier natürlich auch so manche Kuriositäten," hat Franz festgestellt. Auch Martha Faller besucht regelmäßig den Flohmarkt und durchstöbert die Stände nach Klamotten und Dekoartikeln.

Zwischen all den Sammelsurien an Trödel sticht vor allem ein großer Globus am Stand von Udo Seeger hervor. Er betreibt seinen Stand regelmäßig und verkauft Artikel aus einer Haushaltsauflösung. Seeger schlendert aber auch selbst gerne über den Markt. Dabei halte er nach Sachen Ausschau, die er wieder weiter verkaufen könnte.

Wer sich für Klamotten interessiert, ist am Stand von Larissa Gerhardt richtig. Vor ihrem Auto stehen dicht behangene Kleiderstangen, auf den Tischen liegen zahlreiche Hosen und Oberteile. "Die Besucher kommen immer schwungweise," erklärt Gerhardt. Viele besuchen auch schon früh morgens vor dem Geschäft den Flohmarkt.

Auch Brigitte Rosteck ist eine der wenigen Verkäufer, die trotz der Kälte ihren Stand aufbaute. Gegen Ende eines Verkaufstags gehe sie auch gerne selbst auf die Suche nach Porzellantellern und Gläsern.

Ein paar Verkäufer beschließen wegen des Wetters, schon drei Stunden vor Verkaufsende ihren Stand wieder abzubauen. Im vergangenen Jahr sei deutlich mehr zum Saisonstart los gewesen, berichtet Schatz. Der Flohmarkt wird noch bis Ende November wöchentlich auf dem Parkplatz vor dem Münchfeldstadion stattfinden.