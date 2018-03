"Ich war sehr gerne Bürgermeister in Iffezheim"

BT: Herr Werler, in den vergangenen Monaten waren Sie bei den Vereinen zum letzten Mal auf Jahreshauptversammlungen, daneben gab es Termine, die Sie letztmals als Bürgermeister absolviert haben. Was war das für ein Gefühl?

Peter Werler: Genau genommen haben die Verabschiedungen bereits vor einem Jahr begonnen. Die Gemeinde hat die Vereine immer unterstützt, bei Bauvorhaben auch großzügig. Dies halte ich auch für gerechtfertigt ist, denn sie machen viel für die Dorfgemeinschaft. Ich habe mich bei den Hauptversammlungen über die Wertschätzung und Dankbarkeit der Vereine gefreut. Mit Wehmut war das nicht verbunden.

BT: Iffezheim hat sein Gesicht in den vergangenen 16 Jahren markant verändert. Beim ersten Abschnitt der Ortskernsanierung stand das Rathaus und dessen Umfeld im Fokus. Was finden Sie persönlich als besonders gelungen?

Werler: Besonders gelungen finde ich die Verbindung des denkmalgeschützten Rathauses mit dem Neubau. Hier ist dem Architekten ein sehr harmonischer Übergang gelungen. Des Weiteren die besondere Aufwertung des Rathausplatzes mit der Skulptur Racing 2013 und der Fassadengestaltung.

BT: Die zahlreichen Pfosten rund ums Rathaus stoßen auf ein geteiltes Echo im Ort. Am Schmutzigen Donnerstag waren die Pfosten umhäkelt, die Narren bezeichneten Sie als "Pfosten-Peter". Wie gehen Sie mit der Kritik um?

Werler: Ohne die Pfosten wäre die Parksituation vor dem Rathaus ungeordnet, chaotisch und optisch katastrophal. In der Vergangenheit sind manche bis an die Rathaustreppe herangefahren. Es werden aber noch weitere Pfosten folgen. Beispielsweise wird es nur mit solchen Maßnahmen möglich sein, ein Parken auf dem Gehweg beim Seniorenzentrum Haus Edelberg zu verhindern. Im Hinblick auf die Gestaltung des Rathausplatzes ist es so wie bei vielen anderen Projekten. Dem einen gefällt etwas Modernes gut, dem anderen eher etwas Traditionelles. Entwickeln kann man sich aber nur nach vorn.

BT: Ein zentrales Element der Ortskernsanierung II war die Festhalle. Sie hatten für deren Verlegung plädiert, nach einem Informationsabend für die Anwohner kippte im Gemeinderat die Stimmung und nun bleibt alles beim Alten. Sind Sie sehr enttäuscht?

Werler: Die Festhalle ist 40 Jahre alt, nach dieser Zeit renoviert man auch ein Haus. Ich habe den Eindruck, dass die Problematik mit den Lärmemissionen nicht sehr ernst genommen wird. Ich befürworte Bürgerbeteiligung, doch dazu gehört eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, bei der man auch die Gesamtsituation im Blick haben muss. Der Bereich rund um die Festhalle ist ein städtebauliches Filetstück. Ich bin nicht enttäuscht, wir hatten jedoch im Gemeinderat beschlossen, die Ortskernsanierung in diesem Bereich weiterzuführen. Wir haben uns auch Zuschüsse gesichert. Spätestens, wenn es darum geht, das Gasthaus "Sonne" zu sanieren und den Außenbereich zu gestalten, muss man das Thema erneut aufgreifen.

Interview

BT: Das Thema Rennbahn hat sie vom Beginn bis zum Ende Ihrer Amtszeit ziemlich in Beschlag genommen. Heute ist die Gemeinde alleinige Besitzerin der Rennbahn mit sämtlichen Anlagen.

Werler: Bereits wenige Wochen nach meinem Amtsantritt war ich mit dem Bau der Benazét-Tribüne befasst. Um das Projekt finanziell zu stemmen und an Zuschüsse zu kommen, wurde die Tribünengesellschaft gegründet. Mit dem Internationalen Club wurde ein Erbpachtvertrag ausgehandelt. Die in Aussicht gestellten Zuschüsse flossen nicht ohne Weiteres, sondern waren mit einem harten Ringen verbunden. Als der Internationale Club in finanzielle Schwierigkeiten geriet, waren Verhandlungen im Hinblick auf die Pachtzahlungen notwendig. Und schließlich ging es zuletzt darum, die Benazét-Tribüne im Rahmen der Zwangsversteigerung zu erwerben. Die Thematik war komplex und kompliziert und mit einer ganzen Menge Arbeit verbunden, was in der Öffentlichkeit oft nicht so wahrgenommen wurde. Ich habe mich aber gern für unsere Rennbahn eingesetzt, denn sie ist etwas Einmaliges in der Region.

BT: Gibt es Projekte in den vergangenen beiden Amtszeiten, auf die Sie stolz sind?

Werler: Ich möchte jetzt nicht einzelne Projekte auswählen, sondern die Maßnahmen im Zusammenhang sehen. Die Gemeinde und ihre Infrastruktur haben sich in den vergangenen 16 Jahren sehr gut entwickelt. Im Hinblick auf den städtebaulichen Bereich, die Bildungslandschaft und die Dorfgemeinschaft wurde eine ganze Menge erreicht. Ich möchte nicht sagen, dass ich stolz bin, aber doch durchaus zufrieden.

BT: Gibt es Vorhaben, die Sie noch gerne in Ihrer Amtszeit abgeschlossen hätten?

Werler: Es gibt immer Projekte, die man nicht in seiner Amtszeit zu Ende bringt. Den Spatenstich fürs neue Feuerwehrgerätehaus hätte ich zwar schon noch gerne gemacht, aber das Ganze ist ja jetzt auf dem Weg.

BT: Sie haben im letzten Jahr Ihrer Amtszeit einiges auf den Weg gebracht: Neubau von Kindergarten und Feuerwehrgerätehaus, Ortskernsanierung II, Umgestaltung des Ortseingangs oder die Erweiterung des Industriegebiets. Was bleibt Ihrem Nachfolger eigentlich noch übrig, um den Ort zu gestalten?

Werler: Eine Gemeinde ist nie fertig. Mein Nachfolger Christian Schmid wird sicher neue und eigene Ideen für Iffezheim entwickeln. Die Erweiterung des Industriegebiets hat sehr lange gedauert, zu lange - doch das liegt an den bürokratischen Umsetzungsprozessen bei uns in Deutschland. Die von mir und dem Gemeinderat auf den Weg gebrachten Projekte müssen bei ihrer Umsetzung auch vom Bürgermeister begleitet werden. Der Zeitaufwand hierfür ist nicht zu unterschätzen, das wird von außen oft nicht wahrgenommen. Das Tempo, mit dem wir in den vergangenen Jahren einige Vorhaben angegangen haben, war vielleicht manchmal etwas hoch, aber man kann es nicht jedem recht machen. Für mich ist es eine Genugtuung, wenn Besucher von außerhalb in den Ort kommen und sagen: "Da habt ihr was Tolles gemacht."

BT: Gab es in Ihren Amtszeiten auch mal schwierige Phasen, in denen die Arbeit als Bürgermeister belastend war?

Werler: Ich war sehr gerne Bürgermeister und auch sehr gerne Bürgermeister in Iffezheim. Ich verbinde damit persönlich eine insgesamt schöne Zeit. Ich habe immer mal wieder dicke Bretter bohren müssen, wo ich es mir leichter vorgestellt hatte, doch das ist in jedem Beruf so.

BT: Werden Sie nach dem Ende Ihrer Amtszeit in Iffezheim wohnen bleiben oder zieht es Sie und Ihre Frau woanders hin?

Werler: Wir sind hier beide heimisch geworden und fühlen uns sehr wohl. Iffezheim ist schließlich eine lebens- und liebenswerte Gemeinde, das gilt auch für uns.

BT: Als künftiger Pensionär haben Sie mehr Zeit fürs Reiten. Gibt es daneben noch etwas, das Sie sich für den Ruhestand aufgehoben haben?

Werler: Erst einmal muss ich in meinem neuen Leben ankommen, das wird ein Umstellungsprozess. Ich höre nach 48 Jahren im öffentlichen Dienst auf, von denen ich 16 Jahre lang Bürgermeister in Iffezheim und davor Hauptamtsleiter in Rastatt war. Ich freue mich darauf, mehr Zeit für meine Frau und die Familie sowie für unsere Freunde zu haben und darauf, den Tag nach meinen Vorstellungen zu gestalten und nicht vom Terminkalender bestimmt zu werden. Wenn ich mich in diesem neuen Lebensabschnitt eingefunden habe, möchte ich mich auch ehrenamtlich engagieren. Meine Frau und ich reisen sehr gerne, deswegen wird es mit Sicherheit auch die eine oder Reise geben.