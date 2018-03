Humorvolle Stunden in der Wörtelhalle

Tische und Stühle mussten am Sonntagabend kurzfristig noch in die gute Stube der Knöpflestadt geschoben werden, denn auch am dritten Aufführungsabend wollte sich niemand entgehen lassen, was Regisseurin Gunda Seitz und ihre acht Laienschauspieler einstudiert hatten. Nicht mehr dabei in diesem Jahr war Franz Reuter, der am Freitag nach 52 Jahren auf der Bühne verabschiedet worden war. Seine erste Rolle hatte er 1966, wie Gerhard Lehser, Leiter der Theatergruppe, berichtete.

Lehser selbst spielte mit entrückter Stimme den verrückten Professor Albert Feinstein, dessen beste Erfindung die "Alkohlcreme mit Lichtschutzfaktor" war. Sie beseelte nicht nur seine Praktikantin Monika Lewitzki alias Beatrice Rösner, die in diesem Jahr mit unvergleichlicher Mimik und Contenance ihre beste Rolle spielte. Ihre zuckenden Körperregungen begeisterten nicht nur das Publikum, auch Oberwachtmeister Robert Kleinlich alias Klaus Zäpfel verfiel in eine größere Verliebtheit und genoss mit ihr die "Friedenscreme". Und dies, obwohl er anfangs über ihre Gesangsproben nur lästern konnte. "Oh, sie übt wohl wieder singend das Wildschweintreiben", meckerte er.

Immer wieder für Lachmuskeltraining sorgte Oma Berta Schusselbrecht, gespielt von Edeltraud Deck, die nicht nur schwerhörig war, sondern auch schusselig vieles verwechselte und vergaß. Da hing der Kater auf der Wäscheleine, der Socken landete in der Teekanne und das plötzliche aufgetauchte Baby im Wäschekorb. Auch ihre Enkelin Gundula Sittig (Sabine Gärtner), die in der Gruppe der ledigen Christinnen war, konnte Oma nicht helfen. Sabine Gärtner spielte das erste Mal mit und verstand es, mit ihrer Spielweise die Lacher auf ihrer Seite zu haben.

Ebenfalls erstmals mit dabei war Charlotte Ullrich, die es als naive, frisch geschiedene Frau faustdick hinter den Ohren hatte und sich an Anton Schnorrer, gespielt in urwüchsigem Auftreten von Gebhard Slawig, heranmachte. Als Landstreicher trat er ins Geschehen ein, gewann die Herzen mit seinem Lachen und Schnarchen und entpuppte sich als erfolgreicher Brauereibesitzer. Doch was wären die Kuppenheimer Theateraufführungen ohne Martina Kiefer mit ihrem trockenen Humor? Sie spielte die neugierige Nachbarin Olga Grantig, die das Herummäkeln in den Genen hatte.