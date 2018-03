Der Mietspiegel entfaltet in Rastatt friedliche Kraft Rastatt (ema) - Ein Jahr nach Einführung des Mietspiegels in Rastatt ziehen der Haus- und Grundbesitzerverein Rastatt sowie der Mieterverein Baden-Baden und Umgebung ein positives Fazit. Das Zahlenwerk dient offenkundig der Rechtssicherheit. Joachim Fischer sieht sich vollauf bestätigt: "Der Mietspiegel trägt zur Beruhigung und Vermeidung von Gerichtsverfahren bei", sagt der stellvertretende Vorsitzende des Mietervereins. Fischer hatte in seiner Funktion als SPD-Fraktionsvorsitzender im Rastatter Gemeinderat jahrelang für die Einführung gekämpft. Seit 1. März 2017 können Mieter und Immobilieneigentümer auf das Zahlenwerk zurückgreifen, um herauszufinden, wie hoch die ortsübliche Vergleichsmiete in Rastatt liegt. Gerade mal zwei Gerichtsverfahren in Rastatt sind dem Mieterverein seit Inkrafttreten des Mietspiegels bekannt. Und selbst da ging es im Streit um eine Mieterhöhung nicht direkt um das Ob, sondern um das Ausmaß, weil die Statistik Mietpreisspannen vorsieht. Die ortsübliche Vergleichsmiete muss ermittelt werden. Sie ergibt sich aus der Basismiete, der von der Wohnfläche und dem Baujahr abhängigen Nettokaltmiete. Für die Ausstattung und Lage der Wohnung werden gemäß einer Prüfliste Punktwerte errechnet, die zu Zu- oder Abschlägen führen. Die Befriedungsfunktion des Mietspiegels kann auch Dirk Jung, stellvertretender Vorsitzender von Haus & Grund in Rastatt bestätigen. Früher hätten sich bei Mieterhöhungen die Hälfte der Mieter widersetzt. Seit einem Jahr hat der Rechtsanwalt aber bis auf einen Fall keine Mieterhöhungsklage mehr geführt. Und auch hier ging es eher darum, ob gleich die Obergrenze der Preisspanne gerechtfertigt ist. Aus Sicht von Haus & Grund hat der Mietspiegel das Leben für die Wohnungseigentümer vereinfacht. Früher musste man für Mieterhöhungen Vergleichswohnungen ermitteln, gegebenenfalls im Streitfall ein Gutachten anfertigen lassen. Jetzt kann man sich auf den Mietspiegel berufen. Und der scheint Vermieter beflügelt zu haben. "Viele Eigentümer haben die Chance ergriffen und die Mieten erhöht", hat Jung festgestellt. Der Anwalt weiß von Fällen, in denen die Eigentümer seit 15 Jahren die Miete stabil gehalten haben. Jung: "Die meisten Mieten waren sehr günstig." Doch selbst wenn die Erhöhung nicht gerechtfertigt zu sein scheint: Joachim Fischer hat festgestellt, dass viele Mieter trotzdem bereit sind, eine Anhebung zu akzeptieren - "weil sie einfach froh sind, eine Wohnung zu haben". Im Gegensatz zu Haus & Grund sieht Fischer "wenig Luft nach oben". Wenn es zu Streit kommt, gehe es meistens um die Nebenkosten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben