"Der Notarzt entscheidet" Rastatt (ema) - Die Abstimmung zwischen Notarzt und Krankenhaus scheint im Einzelfall nicht immer reibungslos zu laufen. Nach dem dramatischen Fall in Sinzheim um einen mittlerweile verstorbenen 61-jährigen Infarktpatienten (wir berichteten) ist der BT-Redaktion ein Fall bekanntgeworden, bei dem eine 33-jährige Schwangere aus Rastatt trotz Blasensprungs in der 24. Schwangerschaftswoche nicht in der örtlichen Klinik aufgenommen werden sollte. Das Klinikum Mittelbaden hält die Vorgehensweise für korrekt. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag. Wie der Ehemann der Schwangeren dem BT schilderte, habe nach Alarmierung der Rettungsleitstelle der Notarzt gegenüber dem Rastatter Krankenhaus mit deutlichen Worten erklärt, dass er die Schwangere zur Stabilisierung in die Rastatter Klinik bringen wolle. Doch von Krankenhausseite sei entgegnet worden, dass kein Haus des Klinikums Mittelbaden die Frau aufnehmen werde. Der Notarzt ignorierte die Erklärung und lieferte die Patientin trotzdem in Rastatt ein. Dort sei sie von einer Hebamme und einer Ärztin behandelt worden; am frühen Sonntagmorgen wurde die Schwangere ins städtische Klinikum nach Karlsruhe verlegt. Bis gestern Abend blieb ihr Zustand kritisch, aber stabil. Prof. Norbert Roeder, medizinischer Geschäftsführer des Klinikums Mittelbaden, rechtfertigt das Verhalten des Klinikpersonals - gerade in diesem speziellen Fall. Die Gründe sind laut Roeder in Vorschriften zu sehen, die der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) als oberstes Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland für die Versorgung von Frühgeborenen getroffen hat. Demnach müssen Frauen vor der 30. Schwangerschaftswoche im Notfall in ein sogenanntes Perinatalzentrum Level 1 eingeliefert werden. Eine solche speziell ausgestattete Einrichtung ist das Klinikum Karlsruhe. Für eine drohende Frühgeburt ab der 30. Woche wäre die Kinderklinik in Baden-Baden die richtige Anlaufstelle gewesen. Roeder betont aber: Der Verweis auf Karlsruhe sei nur deshalb angemessen gewesen, weil die Geburt noch nicht eingesetzt habe. Grundsätzlich gelte; "Notfall geht vor Struktur." Das heißt: Ist die Situation bedrohlich, hätte der Notarzt zu Recht die Patientin nach Rastatt oder noch besser in die als Perinatalzentrum Level 2 ausgestattete Kinderklinik in Balg gebracht. Einen Vorwurf will Roeder dem Notfallmediziner aber nicht machen. "Der Notarzt entscheidet", betont der medizinische Geschäftsführer des Klinikums Mittelbaden den Ermessensspielraum. Dies habe auch im Fall des Sinzheimer Infarktpatienten gegolten. Selbst wenn sich ein Krankenhaus wegen Überbelegung oder eingeschränkter Technik "abmeldet", könne es jederzeit angefahren werden. Roeder: "Ein Krankenhaus ist nie zu."

