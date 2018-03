Furcht vor "katastrophalem" Verkehr Rastatt (ema) - Der Beschluss im Gemeinderat fiel einstimmig. Doch in das klare Ja zur Aufstellung eines Bebauungsplans für das Edeka-Zentrallager zwischen A5 und Baulandstraße mischten sich am Ratstisch deutliche Bedenken wegen der Auswirkungen auf die Straßen. Am drastischsten sprach es Rauentals Ortsvorsteher Bertold Föry am Montag aus: "Wir werden zehn Jahre lang katastrophale Verkehrsverhältnisse haben." Edeka Südwest hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt: Im Spätherbst will man mit dem Bau des 140-Millionen-Euro-Projekts starten; im Jahr 2021 soll das Logistikzentrum zunächst mit einer Auslastung von 70 Prozent in Betrieb gehen. Unter Volllast, so skizzierte Wolfgang Seiler, Geschäftsbereichsleiter Expansion/Projektentwicklung, werde man den Betrieb ab dem Jahr 2025 fahren. Dann sei täglich mit 186 Lastwagen zu rechnen. Sollten bis dahin die rund 25 Meter langen Gigaliner zum Einsatz kommen dürfen, ließe sich der Lkw-Verkehr um 30 Prozent senken, kündigte Seiler an. Neben dem Schwerlastverkehr muss noch mit einem Aufkommen von täglich 372 Autos im Zusammenhang mit dem Zentrallager gerechnet werden. Die Auswirkungen auf die Straßen waren das beherrschende Thema am Ratstisch. Nach Berechnungen des Verkehrsplaners Stefan Wammetsberger wird die Verkehrsbelastung bis zum Jahr 2040 im und ums Industriegebiet um acht Prozent wachsen Damit eingerechnet seien Neubauten von Edeka, Möbel-Ehrmann und Thelen, nicht jedoch der Verkehr vom und zum Daimler-Presswerk Kuppenheim. Die Lkw-Bewegungen sollen sich relativ gleichmäßig über den Tag verteilen. Der Pkw-Verkehr fließe aufgrund des Schichtbetriebs hautsächlich außerhalb der üblichen Spitzenbelastungszeiten. Die Analyse geht davon aus, dass der Gesamtverkehr durch Edeka sich nur "unmaßgeblich" auf die Kreuzungen auswirke. Alarm schlug Rauentals Ortsvorsteher Föry dennoch - auch vor dem Hintergrund, dass mit dem Ausbau der A5-Anschlussstelle Rastatt-Nord wohl frühestens 2024 begonnen werde. Föry drängte die Verwaltung, wenigstens im Landratsamt auf einen raschen Umbau des Baisert-Kreisels zu einer Ampel-Kreuzung hinzuwirken. In den Sitzungsunterlagen erklärt die Verwaltung, dass man die "angespannten Verkehrssituationen" noch rund zehn Jahre hinnehmen müsse. Punktuelle Verbesserungen seien allenfalls durch optimierte Ampelschaltungen und verlängerte Abbiegestreifen denkbar. Ein vorgezogener Bau einer Ausfädelungsspur parallel zur A5 mit Abbiegespur ins Gewerbegebiet lehne das Regierungspräsidium wegen eines notwendigen Brückenabrisses ab, sagte Seiler. Eine von Michael Beitzinger (FDP) angeregte Belieferung über die Schiene, wie es in der Schweiz möglich sei, hielt der Edeka-Manager für nicht machbar. Dem stünden die Vielschichtigkeit des Betriebs sowie die hohe Zahl an Zulieferern entgegen, so Seiler. Das "Riesenbauwerk" (Föry) wird auf einer Fläche von 106000 Quadratmetern entstehen. Ein Parkhaus bietet Platz für 360 Autos. Nach Verhandlungen mit dem Regierungspräsidium ist es Edeka gestattet, das Lager bis auf 55 Meter an die Autobahn heranzurücken. An dem auf dem Dach begrünten Gebäude aus Beton mit allein 52 Andocktoren wird eine schallabsorbierende Fassade angebracht. Der Edeka-Betrieb werde Rauental nicht belasten, versprach Seiler - zumal die Gesamtsituation durch den Lärm von täglich 70000 Fahrzeugen auf der A5 geprägt sei. Mit der Weichenstellung für Edeka machte der Gemeinderat am Montag gleichzeitig den Weg frei für eine Erschließung eines angrenzenden 1,7 Hektar großen Grundstücks, das der Firma Weisenburger gehört. Der Bebauungsplan Stockfeld soll so geändert werden, dass eine Zufahrt von der Baulandstraße möglich ist. Mit Weisenburger soll die Stadt auch einen Grundstückstausch vornehmen, so dass Edeka das komplette Areal von der Stadt Rastatt kaufen kann.

