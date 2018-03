Nach der A-Klasse ist vor der B-Klasse

Die Fabrik steht im 26. Jahr ihres Bestehens vor einem Umbruch. Da gehört der Anlauf der neuen A-Klasse fast schon zum Alltagsgeschäft. Man stehe kurz vor der Umstellung; im Mai stehen die Modelle der neuen Generation bei den Händlern. Insgesamt will Daimler die Palette der Kompaktwagen von derzeit fünf auf acht hochfahren. Die Nummer zwei in Rastatt wird die neue B-Klasse sein, verrät Geier im BT-Gespräch. Man liege gut in den Vorbereitungen, sagt der Werksleiter. Im Sommer wird die zweite Montagehalle umgerüstet. Frischer und emotionaler werde die neue B-Klasse, deutet Geier an - an Technologie und Sicherheit der A-Klasse in nichts nachstehend.

Generationswechsel bei zwei Modellen in einem Jahr: Dieses Umstell-Szenario bedeutet Einbußen in der Produktion. Nachdem Rastatt im vergangenen Jahr 330000 Fahrzeuge produziert hat, werde man 2018 deutlich darunter liegen, so der Daimler-Manager. Grundsätzlich sieht er das Potenzial in Rastatt zwischen 300000 und 400000 Einheiten. Wichtig sei, dass man flexibel bleibe. Dass man also zwischen dem Lead-Werk Rastatt und den anderen Werken im Ausland Volumina schieben kann.

In der Rastatter Fabrik ist man jedenfalls am Anschlag. Beim GLA gebe es eine riesige Nachfrage. Deswegen werden zum Teil die hier geschmiedeten SUV für Lackierung und Montage nach Sindelfingen transportiert.

In welche Richtung sich das Rastatter Werk im Sinne des Wortes entwickeln wird, soll sich in diesem Jahr entscheiden. Geier kündigt für Juli die Vorlage einer von der Stadt in Auftrag gegebenen Machbarkeisstudie zur Werkserweiterung an. Dann werde entschieden, welche der fünf Varianten (oder welche Mischvariante) für die Auslagerung der Zulieferer verfolgt wird.

Geier hat den Eindruck, dass gerade die Naturschutzverbände, die die von Daimler favorisierte Variante im Rastatter Süden bislang ablehnen, akzeptieren würden, dass Daimler eine Diskussion auf Augenhöhe führen wolle. Der Werksleiter ist zuversichtlich, dass ein Konsens erreicht wird.

Geier unterstreicht, dass man die kritischen Punkte aufnehme. Stichwort Nachverdichtung, gerade mit Blick auf die üppigen Parkplätze: Das schaue man sich an. Stichwort Transport auf der Schiene: Gerade sei ein Planungsauftrag für einen Gleisanschluss im Kuppenheimer Presswerk erteilt, verkündet Geier. Stichwort Mitarbeitermobilität: Man werbe bei Mitarbeitern - allein 1200 kommen aus dem Elsass - und Verkehrsbetrieben für den ÖPNV, so der Werkleiter. Und warum soll man den Shuttle-Dienst des Kundencenters vom Bahnhof zum Werk nicht ausbauen, fragt Geier.

Der Umbruch im Zeichen der Elektromobilität - mindestens ein EQ-Modell soll in Rastatt gebaut werden - scheint neue Möglichkeiten zu eröffnen. Dabei könne man auch mit anderen Unternehmen in der Region Konzepte entwickeln, schätzt der Werkleiter den Austausch in dem mittelbadischen "Transformationsbeirat Automobil".

Das Nahziel lautet: Im Herbst 2020 will man auf baureifes Land zurückgreifen, um 2023 den Industriepark in Betrieb nehmen zu können. Dafür, so Geier, müsse man jetzt die großen Probleme aus dem Weg räumen.