Mehr Sicherheit im Busverkehr

Hochwasserschutz im Fokus Baden-Baden (hez) - Mit erheblichen Investitionen will die Stadt in diesem Jahr den Hochwasserschutz in Lichtental verbessern - und damit ein Hochwasser wie 1998 (Foto: Archiv/Breyer) künftig verhindern. Vorgesehen sind Investitionen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro.