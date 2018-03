2 200 fleißige Helfer sammeln rund 4,5 Tonnen Müll

(red) - In der vergangenen Woche war Frühjahrsputz angesagt in der Barockstadt: 2190 freiwillige Putzhelfer sammelten an sechs Tagen rund 4,5 Tonnen Müll in der gesamten Stadt und den Ortsteilen ein. "Eine saubere Bilanz", wie die Stadtverwaltung schreibt. Denn die Zahlen bedeuten nicht nur weniger Müll als im vergangenen Jahr - 2017 waren es noch rund fünf Tonnen.

Auch die Teilnehmerzahl ist deutlich gestiegen: Bei der diesjährigen Aktion waren 1900 Schüler mit Begleitpersonen aus 84 Klassen von 19 Schulen, erstmals auch zwei Kindergärten mit 40 ganz jungen Helfern und erwachsenen Unterstützern, fast 200 Mitglieder von 19 Vereinen sowie 50 engagierte Einzelpersonen dabei. Das sind rund 400 Teilnehmer mehr als im Vorjahr. "Das ist eine tolle Entwicklung", freut sich Bürgermeister Raphael Knoth, "und ein vorbildliches Engagement für unsere Umwelt!". Als Belohnung gab's für die vielen Teilnehmer Urkunden und für die Schüler Freikarten für die Bäder von den Star-Energiewerken.

Plastik erwies sich erneut als Hauptproblem. Einen großen Teil des gesammelten Mülls machte weiterhin Unrat mit geringem Gewicht aus wie Verpackungen, viele Einweggrills und Alugrillzubehör. "Müll also, der unsere Umwelt besonders stark belastet", wie Brigitte Majer feststellt. Sie ist die Leiterin der Technischen Betriebe, die die Aktion "Saubere Stadt Rastatt" organisiert. Einen kuriosen Fund gab's in diesem Jahr: ein Amethystbrocken.

Gefunden haben die Putzhelfer aber auch viele Autoreifen, Glas, Teppiche, Schrottfahrräder oder Fernsehapparate. "Das hat nichts in der freien Natur zu suchen!", ärgert sich Majer und wird nicht müde, an die Rastatter zu appellieren: "Es ist so einfach, Müll ordentlich zu entsorgen, ihn einfach in den nächsten Abfalleimer zu werfen oder nach Hause mitzunehmen. Und für Elektrogeräte gibt es eine Sammelstelle! Unsere Umwelt dankt es uns!".