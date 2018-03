Ötigheimer Gemeinderat lässt die Schule im Dorf

Die Gerüchteküche brodelte in Ötigheim in den vergangenen Wochen, das wurde im Rahmen der Sitzung deutlich: Immer wieder wurde kolportiert, die Entscheidung über die Zukunft der Grundschule sei bereits gefallen. Entschieden wurde aber erst am Dienstag, vor den Augen der Zuschauer. Viele von ihnen waren am Entscheidungprozess beteiligt.

Zur Debatte stand zunächst die Verlegung der Grundschule, die sich derzeit im alten Ortskern befindet, an den Waldrand, ins Gebäude der jetzigen Brüchelwaldschule. Die Haupt- und Werkrealschule am Tellplatzweg läuft aus, die letzten Schüler machen 2019 dort ihren Abschluss. Bei den Eltern schlug der Vorschlag, die Schule zu verlegen, auf wenig Gegenliebe: Sie sprachen sich dafür aus, sie an Ort und Stelle zu belassen - als Gründe wurden die geschützte Umgebung und der kürzere Schulweg genannt. Für das Lehrerkollegium der Grundschule gab es durchaus Argumente für die Verlegung ins modernere Schulgebäude am Brüchelwald. Ganz klar sprachen sich die Pädagogen aber gegen eine "Aufteilung" der Grundschule auf zwei weit auseinander liegende Gebäude aus.

Die Haltung der Eltern sei nachvollziehbar, so Bürgermeister Frank Kiefer am Dienstag. Man knüpfe die Entscheidung für den Verbleib der Schule im Ortskern aber ganz klar an einige Bedingungen. Es müsse die Möglichkeit zur Expansion gegeben sein: Die Geburtenzahlen in Ötigheim steigen, die Zahl der Grundschüler somit auch. Nur, wenn das der Schule gegenüberliegende Antoni-Haus, das sich im Besitz der Gemeinde befindet (es wird derzeit als Flüchtlingsunterkunft genutzt), der Schule zur Verfügung gestellt wird und wenn alle schulfremden Nutzungen aus der Grundschule verbannt werden, könne man diese Lösung mittragen. Derzeit nutzen die Computergruppe oder der Kochclub Räume in der Grundschule, auch das Gemeindearchiv ist dort untergebracht. Zudem müsse dringend ein Schulwegekonzept erstellt werden: Die meisten der Grundschüler würden derzeit mit dem Auto zur Schule gebracht, was laut Kiefer für teils chaotische Situationen sorge. "Zum Glück ist noch nichts passiert." Man werde sich in den kommenden Monaten bemühen, ein solches Konzept zu erarbeiten. Ein Belohnungssystem für diejenigen, die zu Fuß gehen, sei denkbar.

Eine weitere Bedingung, an die das Belassen der Grundschule im Ortskern geknüpft ist: Das Gebäude der Brüchelwaldschule muss weiter für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung stehen. Ein Leerstand der Immobilie oder gar ihr Verkauf kommen nicht infrage -unter anderem deshalb, weil dann 700000 Euro Fördermittel zurück gezahlt werden müssten.

Auch die Entscheidung über diese weitere Nutzung wurde im Rahmen der Sitzung gefällt: Laut Kindergartenbedarfsplan braucht Ötigheim mit seiner steigenden Geburtenzahl und wachsenden Neubaugebieten viel mehr Kindergartenplätze als bislang vorhanden.

Kindergarten mit sechs Gruppenräumen

Aufgrund der steigenden Nachfrage hat man bereits Gruppen des Kindergartens St. Michael in die Geßlerstraße ausgelagert. Eine Notlösung, besteht dort doch Sanierungsbedarf. Zwar gibt es die Möglichkeit, das Haus in der Geßlerstraße zu sanieren und es steht auch eine Fläche bereit, um im Baugebiet "Hagenäcker II" einen neuen Kindergarten zu bauen, am wirtschaftlichsten gestaltet sich aber die Option, das Erdgeschoss der Brüchelwaldschule in einen sechsgruppigen Kindergarten zu verwandeln. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme werden auf 800000 Euro geschätzt, aus Fördermitteln könnten 472500 Euro generiert werden, die Gemeinde müsste somit nur 327000 Euro stemmen. Das Obergeschoss der Schule könnte für die Computergruppe, von Vereinen oder für das Archiv genutzt werden - diese müssen ja nun aus der Grundschule ausziehen. Das Argument der kurzen Wege gelte im Fall eines Kindergartens nur bedingt, da die kleinen Besucher in der Regel von ihren Eltern gebracht werden.

Die Planungen für den Umbau - es sollen drei Kleinkind- und drei Gruppen für Kinder über drei Jahren entstehen - sind schon weit gediehen. Architekt Bernd Wörner aus Gaggenau stellte sie vor. Er betonte, dass der Eingriff in den Gebäudebestand gering ausfalle und lobte die örtlichen Gegebenheiten: "Das Foyer ist perfekt als Abstellfläche für Kinderwagen." Nur im hinteren Bereich müssen laut Wörner Türen eingebaut werden, da der Außenbereich sich zum Bach hin erstrecken soll. Dieser werde durch einen Zaun abgetrennt. Den Hauptteil der 800000 Euro nehme der Rückbau der Fachräume der Brüchelwaldschule ein.

Bürgermeister Kiefer sprach sich deutlich für diese Lösung aus - sie sichere die größtmögliche Flexibilität. "Selbst, wenn wir trotz Antoni-Haus irgendwann noch mehr Platz für die Grundschule benötigen, sind wir in der Lage, das Brüchelwaldgebäude wieder schulisch zu nutzen."

Auch die Ratsmitglieder sahen es ähnlich. Lediglich Jürgen Weidenbacher (CDU) sprach sich dafür aus, das Gebäude in der Geßlerstraße zu sanieren und zu versuchen, für die Brüchelwaldschule einen privaten Träger zu finden. Die Entscheidung, die Grundschule an Ort und Stelle zu belassen, fiel aber einstimmig aus.

"Wir haben uns lange mit dem Thema befasst", sagte Markus Rapp (CDU). "Und wenn man alle Argumente abwägt, kann man sich eigentlich nur für ein Belassen der Grundschule im Ort entscheiden." Monika Rapp (FWG) stimmte ihrem Ratskollegen zu. Sie wies jedoch darauf hin, dass ein Stück des Gehwegs, der von Unterem Tellplatzweg Richtung Dorf führe, nicht gepflastert sei und beantragte, dies zu ändern. "Für mich ist das Wichtigste, dass wir nun endlich eine Entscheidung fällen", sagte Ralph Ganz (CDU). "Und diese ist goldrichtig, weil wir damit auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen."