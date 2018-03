"Spagat ist nicht zu schaffen"

Augustins Haushaltsrede fiel "kurz und knapp" aus, so seine eigenen Worte. Worin genau beim Erstellen das Komplizierte lag, deutete er in zwei Sätzen an: Das finanztechnische "Kernproblem" des öffentlichen Sektors sei "die chronische Unterfinanzierung" einhergehend mit der "Erkrankung", dass man sich an das "Gebot des antizyklischen Verhaltens nicht gebunden" fühle. Durch die Übertragung von Pflichtaufgaben seien die Kommunen "zwangsweise" davon entbunden. Als "Mammutaufgabe" dieser Art nannte der Bürgermeister die frühkindliche Betreuung und die Sanierung von Schulgebäuden, zu der die Gemeinden durch ein Förderprogramm des Bundes und des Landes dieses Jahr gedrängt würden.

Man solle einen "Spagat" vollbringen, der nicht zu schaffen sei, haderte Augustin mit den gehäuften Fremdsteuerungen. Als die fünf größten Investitionsvorhaben nannte er die mit einer ersten Tranche von 1,5 Millionen Euro eingestellte Renovierung der Hardt-, Real- und Friedrichschule; den Bau eines Regenrückhaltebeckens für das künftige Gewerbegebiet Ost für 1,3 Millionen Euro; den Hildaplatz für 802 000 Euro, die Erweiterung des Gemeindezentrums Würmersheim für 700 000 Euro sowie Grunderwerbe für ein neues Feuerwehrgerätehaus und die Baugebiete im Tiefgestade, an der Westendstraße und am Südrand von Durmersheim.

"Gegen eigene Überzeugungen" habe die Verwaltung einige notwendige Maßnahmen nicht in den Haushaltsentwurf aufgenommen, weil sie derzeit einfach "nicht bezahlbar" seien. Dazu zählte Augustin die Erneuerung aller Wasserleitungen in den Schulen, obwohl schon zahlreiche Wasserschäden aufgetreten seien. Ferner erwähnte er die seit über zehn Jahren häufig aussetzende Heizung des Rathauses, in desolatem Zustand befindlichen Gemeindewohnungen oder die Hardtsporthalle, die seit den 1970er Jahren "fast unverändert" existiere.

Die Haushaltsrede enthielt wenige Zahlen. Erwähnung fand eine "lediglich" 745 000 Euro hohe Zuführungsrate aus dem Verwaltungs- in den Vermögensteil sowie eine "kräftige Entnahme" aus den Rücklagen in Höhe von 3,67 Millionen Euro. Die Reserve würde dadurch auf 930 000 Euro schrumpfen. Daneben ist eine Kreditaufnahme von einer Million Euro vorgesehen. Ein Blick in den Zahlenspiegel zeigte, dass der Schuldenstand somit (Tilgungen eingerechnet) von 2,88 auf 3,65 Millionen Euro steigen würde. Für die Pro-Kopf-Verschuldung wäre es eine Erhöhung um 63 auf 298 Euro.

Augustin wies zudem auf steigende Belastungen bei den Umlagen hin. Die Kreisumlage geht von 4,4 auf fast fünf Millionen Euro hoch, die ans Land abzuführende Finanzausgleichsumlage klettert von 3,14 auf den Rekordwert von 3,55 Millionen Euro.

Bezugnehmend auf eine Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt kündigte Augustin an, eine "moderate" Anhebung der Hebesätze und der Gebühren für die Betreuung von Kleinkindern und Hortschülern anzustreben. Im Etatentwurf sind diese Absichten noch nicht abgebildet. Die Gewerbesteuer ist mit dem derzeitigen Hebesatz von 350 eingetragen, die Einnahmen sind auf 3,4 Millionen Euro veranschlagt, 400 000 Euro mehr als das Ergebnis von 2016.

Die Grundsteuern sollen leicht erhöht rund 1,36 Millionen Euro einbringen. Aus der Einkommensteuer wird ein Anteil von 7,91 Millionen Euro erwartet, was gegenüber 2016 ein Zuwachs von über einer Million wäre.