Rheinauer Friede den

Rastatt - Dafür, dass das kleine Weisenburger-Neubaugebiet im Rheinauer Ring 109 noch relativ frisch ist, schreiben die Bewohner der 40 Doppel- und Reihenhäuser schon ordentlich Schlagzeilen. Erst gab's Rabatz wegen der strengen Vorschriften aus dem Rathaus zu den Zäunen, dann wurde moniert, dass man doch der Ringstraße durch das Quartier einen eigenen Namen geben könnte statt eines Zahlenwusts von109/1 bis 109/39.

Zumindest beim Zoff um den Zaun haben die Anwohner mit ihrer Unterschriftenaktion bei der Stadtverwaltung Gehör gefunden. Der Gemeinderat hat jetzt eine Änderung des Bebauungsplans auf den Weg gebracht, mit der die Regeln zu den Einfriedungen neu formuliert werden. Bislang waren Zäune in den Vorgärten und zur Straße hin nur bis zu einer Höhe von 80 Zentimetern gestattet. Das passte einigen Anwohnern nicht - viel zu flach. Im Rathaus erbarmte man sich sogar in vier Fällen und erteilte im vergangenen Jahr Befreiungen von den Vorgaben. Der Friede mit den Einfriedungen war damit aber keineswegs hergestellt, denn jetzt begehrten auch andere Bewohner eine großzügigere Einfassung. Und tatsächlich hatte der Stadtplaner ein Einsehen. Nach dem Beschluss des Gemeinderats sind nun entlang von öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen Einfriedungen bis zu einer Höhe von 1,60 Metern zulässig. Nur in den Vorgärten auf der Hauseingangsseite dürfen Zäune maximal 80 Zentimeter in die Höhe ragen. Und weil die Stadtplanung gerade im Rausch der Großzügigkeit steckte, wurde den Häuslebauern noch zugestanden, auch Metallgitterzäune verwenden zu dürfen.

Möglicherweise wird der Rheinauer Ring 109 den Gemeinderat noch mal beschäftigen. Denn OB Hans Jürgen Pütsch lässt gerade hausintern prüfen, ob die Straße durchs Quartier umbenannt werden sollte. Der Rathaus-Chef, dem Pragmatischen gerne zugeneigt, sagte dem BT: "Die Straße ist da, dann kann sie auch einen eigenen Namen bekommen." Der Rheinauer Frieden wäre perfekt. Egbert Mauderer