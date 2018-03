Palmsträuße sollen vor Ungemach schützen Von Bernhard Schmidhuber Hügelsheim - Zum 35. Mal trafen sich diese Woche die frühere Mesnerin der Sankt-Laurentius-Kirche, Monika Trapp, zusammen mit ihrem Ehemann Oskar und vier fleißigen Helferinnen zum Binden von 300 Palmsträußen, die morgen ab 9.30 Uhr beim Pfarrheim zum Verkauf angeboten werden. Palmsträuße, Palmprozession und sogar Palmesel: Am morgigen Sonntag ist Palmsonntag, der sechste und letzte Sonntag der Fastenzeit, an dem im Gedenken an den Einzug Jesu vor 2000 Jahren in Jerusalem in den Kirchen "Palmzweige" als Sinnbild für das Leben und als Schutz für Haus und Hof geweiht werden. Beim Evangelisten Matthäus heißt es: "Viele vom Volk breiteten ihre Kleider über den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg." Da in Deutschland bekanntlich keine echten Palmen zur Verfügung stehen und der Palmsonntag das Frühjahr einläutet, hat sich die Gepflogenheit eingebürgert, die Zweige der ersten frühlingshaften Regung der Natur als Palmenersatz zu verwenden. Dabei handelt es sich um Pflanzen, die nach altem Glauben vor bösen Dingen bewahren sollen, früher sogar vor Hexen. So war Monika Trapp in den vergangenen Tagen fleißig in den Gärten von Freunden und im Wald unterwegs, um Weidenkätzchen, Stechpalmen, Kirschlorbeer, Eibe und Zweige von Thuja-Hecken zu sammeln. Mit geschickten Fingern ging es dann ab Montag ans Werk und nach drei Nachmittagen gab es am Mittwochabend zehn randvolle Kartons mit Palmsträußchen und die Meldung: "Jetzt haben wir genügend". Brachten die Kirchenbesucher am Palmsonntag (oder in manchen Pfarrkirchen am Vorabend) den zusammengebundenen Strauß zur Segnung mit, so werden im Spargeldorf seit nunmehr 35 Jahren kleinere Palmwische gegen eine Spende angeboten. Sollen sie doch zu Hause Segen bringen und vor Ungemach schützen. Monika Trapp über ihre damaligen Beweggründe zum vorösterlichen Arbeitseinsatz: "Wir wollten einfach die alte Tradition, dass geweihte Palmsträuße in den Häusern sind, wieder aufleben lassen." Auch hat sie über die jahrzehntelangen Einnahmen genau Buch geführt. In ihrem kleinen blauen Buch ist genau vermerkt, in welchem Jahr welche Mark- oder späterer Eurobeträge sie im Pfarrbüro wenige Tage später einbezahlt hat. Bis auf den letzten Cent flossen die Einnahmen dann zugunsten des Pfarrheimbaus und der Kirchenrenovation. Schon in alten Zeiten, so in der Antike, wurden Palmen als heilige Bäume verehrt. Bereits seit dem vierten Jahrhundert ist auch der Brauch der Palmprozession bekannt. Um das zehnte Jahrhundert ritten die Dorfpfarrer bei der Palmprozession gar auf einem Palmesel mit. Und überliefert ist auch der Spruch: "Wer am Morgen vom Palmsonntag als Letzter aufsteht, ist der Palmesel." Am Sonntag findet nach der Weihe der Sträuße beim Pfarrheim die Prozession in die Pfarrkirche statt. Nach dem Gottesdienst werden die Palmwedel in vielen Häusern ihren Platz hinter dem Kreuz finden. Nach christlichem Glauben sollen die kleinen Sträuße das Haus vor Blitz und Unwetter schützen. Und im Stall angebracht, sollen sie auch Seuchen beim Vieh verhindern. Selbst vertrocknet ist der Palmstrauß noch im Einsatz. Als Beigabe zum Osterfeuer wird seine Asche am Aschermittwoch in Form des Kreuzes auf die Stirn der Gläubigen gespendet. Kommende Woche wird Trapp mit ihren Palmsträußen noch Freude bereiten. Denn bei ihren Krankenbesuchen in der Karwoche wird sie Sträuße in ihrem Gepäck haben. "Es ist immer wieder schön, wie sehr sich die Menschen über mein Mitbringsel dann freuen", weiß sie zu berichten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben