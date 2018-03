Bremst neuer Fahrplan Pendler nach Karlsruhe aus?

(dm) - Morgen startet die neue Regiobuslinie X34 zwischen Bahnhof Rastatt und Baden-Airpark. Der Schnellbus, der weniger Haltestellen anfährt, soll Vorteile für viele Pendler und Fluggäste bringen - zugleich wird sein Start aber von Kritik einzelner Pendler begleitet, die bisher auf ihrem Weg von und nach Karlsruhe die auf dieser Strecke verkehrende Linie 234 nutzten. Diese fährt zwar weiterhin, aber zu anderen Zeiten als bisher und wird in Rastatt nun an die Stadtbahn angetaktet, während sich der Schnellbus nach der Regionalbahn richtet.

Das bringt Veränderungen in Fahr- beziehungsweise Wartezeit. Damit also Flug-Touristen wenige Minuten schneller am Flughafen sind, sollen die Söllinger, Hügelsheimer und Iffezheimer Karlsruhe-Pendler nun je nach Ausgangspunkt bis zu 18 Minuten länger unterwegs sein, so die Kritik, die diese Woche auch den Kreis-Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung erreicht hat - und dort von Dezernent Claus Haberecht zurückgewiesen wurde. Auf Nachfrage von CDU-Fraktionschef Toni Huber räumte er zwar ein, dass es einige wenige gebe, die tatsächlich Nachteile in Kauf nehmen müssten - nämlich ÖPNV-Pendler von Söllingen nach Karlsruhe -, für alle anderen auf der Strecke indes erweitere sich das Angebot. Können die Hügelsheimer und Iffezheimer doch künftig zusätzlich zur 234, die zwar zu anderen Zeiten, aber in derselben Dichte fahre, eben den X34 nutzen. Einige haben dafür einen weiteren Rad- oder Fußweg zur Haltestelle - in Hügelsheim der "Grüne Baum", in Iffezheim der neue Haltepunkt "Einkaufszentrum", der mit dem Start der Linie in Betrieb geht. Als weitere Möglichkeit nennt Haberecht den Bus 218, der Iffezheim über Sandweier und den Bahnhof Baden-Baden mit dem Regionalzug nach Karlsruhe verbindet, Hügelsheimer wiederum könnten als Variante mit der 205 zur Kurstadt-Station. Was Söllingen angeht, versuche man, über die Linie nach Bühl womöglich noch Verbesserungen für den Weg nach Karlsruhe zu erreichen.

Gleichwohl sehen die Kritiker auf der Strecke Verschlechterungen für alle, deren gewohnte Haltestellen nicht vom Schnellbus angefahren werden. Weitere Fahrgäste würden bereits ihren Unmut äußern, berichtet ein Betroffener. Die Umstellung, so wird prophezeit, werde dafür sorgen, dass künftig mehrere Pendler mit dem Auto zum Bahnhof Rastatt fahren, damit sie ihren Feierabend nicht wegen der neuen Taktung wartend verbringen müssen.

Info: Der neue Schnellbus verkehrt montags bis sonntags zwischen 5 und 24 Uhr stündlich. In 23 Minuten fährt er vom Bahnhof Rastatt über die Haltestellen Kapellenstraße, Maquet, Einkaufszentrum Iffezheim, Grüner Baum Hügelsheim und Eisstadion Airpark zum Flughafenterminal. Die erste Fahrt ist morgen, 25. März, um 5.18 Uhr ab Rastatt. Dort nimmt die Linie auch Reisende aus dem Regionalexpress mit. Am Abend startet der letzte Bus um 23.07 Uhr ab Baden-Airpark Terminal. Er bietet in Rastatt Anschluss an den Regionalexpress Richtung Karlsruhe und an die S8/S81 Richtung Murgtal. Die KVV-Linie 234 hält an einigen Zwischenhalten mehr und nimmt am Bahnhof Reisende aus den Stadtbahnlinien S7 und S71 mit. Die jährlichen Betriebskosten für die neue Linie X34 betragen 465000 Euro und werden vom Landkreis Rastatt und dem baden-württembergischen Verkehrsministerium je zur Hälfte finanziert. Bedient wird der Regiobus von der Südwestdeutschen Verkehrs-Aktiengesellschaft SWEG. Die eingesetzten Busse sind mit Klimaanlage und W-LAN ausgestattet.