"Nicht nur grüne Wiesen und dichte Wälder"

Gaggenau



Kritik an Rodung der Murginseln Gaggenau (tom) - Es ist nicht das erste Mal, dass sich Wando Brünner an Medien und Kommunalpolitik wendet. Auch in diesem Frühjahr sorgt sich der Imker um Artenvielfalt und kritisiert Rodungsarbeiten auf den Murginseln. Die Stadtverwaltung weist die Vorhaltungen zurück (Foto: marv).