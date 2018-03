Musik, die voller Leben ist

Kuppenheim - "Mit dem Blick auf unsere Tätigkeit und die Situation von Kindern in der ganzen Welt ist das 40-jährige Bestehen unserer Arbeitsgruppe eigentlich kein Grund zum Feiern. Trotz aller gelungener Projekte ist unsere Hilfe für Kinder in Not nach wie vor leider immer noch unverzichtbar." Mit diesen Worten eröffnete Heinz Wolf, Sprecher von "Terre des Hommes" (tdh) Murgtal, das Jubiläumskonzert mit "King Henry and his College Jazz Band" in der Kuppenheimer Wörtelhalle.

Seit 40 Jahren setzt sich die mittelbadische Arbeitsgruppe der Kinderhilfsorganisation überwiegend für Kinder und Jugendliche ein. In der ganzen Welt sind diese von Kinderhandel, Kinderarbeit, Bildungsmangel, sexueller Ausbeutung sowie von Hunger, Wassermangel, Aids und den immer wiederkehrenden Naturkatastrophen betroffen. In den vergangenen Jahrzehnten hat die Arbeitsgruppe 3,3 Millionen Euro zusammengetragen und damit rund 60 000 Kindern einen Schritt in eine bessere Zukunft ermöglicht. Mit dem Erlös aus dem Benefizkonzert wird die handwerkliche Ausbildung von Straßenkindern in Simbabwe gefördert.

Bürgermeister Karsten Mußler sprach Heinz Wolf und seinen unermüdlichen Mitstreitern seinen Dank für diesen langjährigen Einsatz aus und gratulierte trotz der Worte von Wolf zum 40-jährigen Bestehen. Danach marschierten die Musiker im Stil einer Beerdigung durch den Saal auf die Bühne. Sie spielten allerdings keinen Trauermarsch, sondern demonstrierten bereits mit dem ersten Stück, dass ihre Musikrichtung voller Leben ist. Ursprünglich wurde die Band durch den Mathelehrer Heinz Wagner aus Gaggenau mit Schülern des Tulla-Gymnasiums in Rastatt vor 50 Jahren gegründet. Inzwischen ist er noch der einzige der Ursprungsbesetzung und hat hochkarätige Musikfreunde um sich geschart. Einige musizieren hauptberuflich, andere sind Amateure mit langjähriger Bühnenerfahrung. Nach Meinung von Wagner sei die aktuelle Besetzung, "die beste New-Orleans-Jazzband in Baden".

In der traditionellen Besetzung mit Trompete, Posaune, Klarinette, Saxofon, Sousafon, Banjo, Mundharmonika, Kontrabass, Schlagzeug und Piano zelebrierten sie vor einem begeisterten Publikum die Musik, die Mitte der 20er Jahre in und um New Orleans entstanden ist. Mit großartigen improvisierten Soli bot jeder Musiker den Zuhörern jeweils einen Einblick in den Stil der Musik und sein Können.

Gelegentlich war man sich nicht ganz einig, welches Instrument wann einsteigt. Aber das kann man bei einer Band, die nur am "Telefon" miteinander über den musikalischen Leiter Eddie Münster aus Mannheim übt, sicher ignorieren. Zudem wurde das fast immer mit einem gelungenen Scherz des jeweiligen Musikers wieder wettgemacht. Münster war es auch kurzfristig gelungen, mit der gebürtigen Amerikanerin Silvia Braun aus Mannheim einen adäquaten Ersatz für die erkrankte Sängerin Tamara Gies zu finden. Daneben trug er mit seiner unterhaltsamen Moderation, die zu jedem Stück neben den Daten von Komponisten oder Musikern immer eine Anekdote enthielt, zu einem gelungenen Konzert bei.

Mit türkischen Spezialitäten sorgte der "Türkische Schul-Eltern Verein Gaggenau" darüber hinaus für das leibliche Wohl. Als Ergebnis des Abends konnte Wolf rund 170 Gäste und 5 500 Euro von 30 Sponsoren nennen.