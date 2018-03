Viel Skepsis Durmersheim (HH) - Einen Überblick über den Zustand von Gewässern und Vorschläge, wie man sie vor Verschlechterungen schützt, soll der Gewässerentwicklungsplan bieten, der Thema der jüngsten Durmersheimer Gemeinderatssitzung war. Zum Einstieg schlug die Verwaltung einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zum Vorhaben mit Au am Rhein vor. Die Zusammenarbeit wäre sinnvoll, weil ein großer Teil der Gemarkungsgrenze zur Nachbarkommune vom Gießen-, Tieflach- und Rottlichgraben gebildet wird. So lauteten die Erklärungen von Bürgermeister Andreas Augustin beziehungsweise der zuständigen Sachbearbeiterin im Ortsbauamt, die der Rathauschef zitierte. (HH) - Einen Überblick über den Zustand von Gewässern und Vorschläge, wie man sie vor Verschlechterungen schützt, soll der Gewässerentwicklungsplan bieten, der Thema der jüngsten Durmersheimer Gemeinderatssitzung war. Zum Einstieg schlug die Verwaltung einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zum Vorhaben mit Au am Rhein vor. Die Zusammenarbeit wäre sinnvoll, weil ein großer Teil der Gemarkungsgrenze zur Nachbarkommune vom Gießen-, Tieflach- und Rottlichgraben gebildet wird. So lauteten die Erklärungen von Bürgermeister Andreas Augustin beziehungsweise der zuständigen Sachbearbeiterin im Ortsbauamt, die der Rathauschef zitierte. Das Thema habe sich durch Renaturierungsmaßnahmen ergeben, die in den vergangenen Jahren am Kunzebach durchgeführt worden seien. Es habe darüber viele Diskussionen mit dem Landratsamt gegeben, das "jedes Mal" geraten habe, einen Gewässerentwicklungsplan aufzustellen. Die Meinungen im Gemeinderat waren geteilt, die Sache wurde vertagt. Rolf Enderle (BUG) hatte Zweifel an der Notwendigkeit eines Konzeptpapiers: Man bekomme möglicherweise tolle Pläne, aber setze man sie auch um? Überall in Bachläufen herrsche Pflegenotstand. Die Verpflichtung, sie in Ordnung zu halten, sei eigentlich schon anderweitig geregelt. Zudem wisse man nichts über die Kosten des Entwicklungsplans. Wolfgang Klett (CDU) ging ebenfalls auf Abstand. Er rief kostspielige Maßnahmen in Erinnerung, die zu Reaktivierungen von Gräben vor Jahren im Umfeld des Aarwegs durchgeführt worden seien. Doch gebracht habe dies alles nichts, die Wasserläufe seien wieder in die alten Zustände zurückgefallen. Christ Schulz (BuG) schloss sich den Skeptikern an, wenn es nichts bringe, wozu dann die Mühe. Andreas Stemmle (BuG) meinte, eine Bestandsaufnahme wäre aber zu begrüßen. Josef Tritsch (SPD) beurteilte das Ansinnen der Verwaltung positiv, es sollten aber Ökopunkte für die Gemeinde herausspringen. Norbert Tritsch (FWG) sah Chancen, über diesen Weg das Problem der Kalikokrebse anzugehen. Enderle forderte, die Ökopunkteverrechnung zu prüfen und beantragte, bis zur Klärung zu vertagen. Der Gemeinderat folgte einstimmig.

