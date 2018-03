"Wir empfangen Sie mit offenem Herzen"

Rastatt - Zum zehnten Mal fand im Landratsamt die offizielle Einbürgerungsfeier statt, bei der im Beisein etlicher Bürgermeister und Vertreter der Gemeinden des Landkreises 270 anwesende neue deutsche Staatsbürger willkommen geheißen wurden. In gelöster Atmosphäre im voll besetzten Kreistagssaal besiegelte ein Handschlag zwischen Landrat Jürgen Bäuerle und jedem neuen Deutschen symbolisch die Einbürgerung.

"Wir freuen uns, dass Sie sich bewusst und freiwillig zu diesem Land bekannt haben und wir empfangen Sie mit offenem Herzen", so Bäuerle, der auf die Einwanderungsgeschichte im Kreis Rastatt zurückblickte, wo jeder Fünfte einen Migrationshintergrund habe. Zuwanderung von Gastarbeitern, Aussiedlern und Flüchtlingen seien immer große Herausforderungen gewesen, verbunden mit Veränderungen auf beiden Seiten. Integration sei als wichtige Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe fest in der Kreispolitik verankert, verwies der Landrat auch auf das Amt für Migration und Integration und die Gründung des Netzwerks "Neue Heimat Landkreis Rastatt".

292 Menschen aus 58 Nationen erhielten 2017 einen deutschen Pass. Waren es im Jahr 2010 nur 176 Eingebürgerte, hatte die Zahl 2015 ihren bisherigen Höhepunkt mit 297 Personen erreicht. Fast die Hälfte der im vergangenen Jahr Neueingebürgerten stammt aus EU-Ländern, darunter 37 Rumänen, 26 Polen und 25 Kroaten. Auch 14 Bürger aus Großbritannien besitzen nun die deutsche Staatsbürgerschaft - vielleicht dem Brexit geschuldet?, wie Bäuerle mutmaßte. Den größten Anteil unter Nicht-EU-Herkunftsländern hat die Türkei mit 41 Eingebürgerten.

Die Mehrzahl der neuen Bundesbürger lebt bereits seit Jahrzehnten in Deutschland. Leonardo Novosel, Jahrgang 1971, seit der Geburt. "Ich fühle mich inzwischen mehr als Deutscher denn als Kroate und wollte dies amtlich machen", sagte er mit badischem Dialekt. Eingebürgert werden kann jeder, der seit acht Jahren seinen rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland hat, bei besonderen Integrationsleistungen nach sechs und mit einem deutschen Ehepartner bereits nach drei Jahren. Eigenes Einkommen, keine Vorstrafen, Deutschkenntnisse und das Bekenntnis zur freiheitlichen-demokratischen Grundordnung sind weitere Voraussetzungen.

Was es heißt, als Fremde nach Deutschland zu kommen, erzählte die gebürtige Iranerin Mahtab Tadayon (Foto: Schlögl). Sympathisch schilderte die 30-Jährige ihren Weg vom wissbegierigen und talentierten Kind, das sich seinen Traum, als Turnerin bei einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, niemals erfüllen konnte, weil dies ihr Heimatland Iran nicht gestattete. "Mir ist klargeworden, dass ich als Frau keine sportliche und berufliche Zukunft in meinem Land haben werde", betonte Tadayon. Zielstrebig beendete sie ihre Schulzeit mit dem Abitur, begann ein Studium als Wirtschaftsingenieurin und lernte bereits im Iran die deutsche Sprache. Ihr Ziel war es, ihrem Bruder, der als Akademiker bereits in Deutschland Fuß gefasst hatte, zu folgen und ihren Masterabschluss an einer deutschen Uni zu machen. Mit 23 Jahren kam sie als Au-Pair in eine deutsche Gastfamilie und hatte am Ende drei Zulassungen für verschiedene Universitäten. Sie entschied sich für das KIT in Karlsruhe, bestand ihren Abschluss und arbeitet nun als "Internal Account Manager" bei einer Firma in Stutensee. Sie lebt mit ihrem deutschen Verlobten in Bietigheim. " Ich habe während meiner (Anfangs-)Zeit in Deutschland viel gekämpft, hart gearbeitet und war häufig verzweifelt", bekannte sie. "Beim Turnen gibt es das Sprichwort: Man muss oft hinfallen, bis man fliegen kann." Mahtab Tadayon hat nicht aufgeben und ihren Traum verwirklicht, in einer offenen und gleichberechtigten Gesellschaft wie Deutschland mit allen Rechten und Pflichten leben zu können.

Als Abschluss der Feier wurden nach der Übergabe von Infomaterial und einem Etui für den neuen Reisepass Erinnerungsfotos gemacht. Die Freude über diese Wertschätzung war den Neueingebürgerten anzusehen. Der Festakt wurde von der Jazz-Kombo der Musikschule Bühl mit der Europahymne eröffnet und mit dem gemeinsamen Singen der deutschen Nationalhymne beendet.