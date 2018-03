Gelb schlägt weiß: Kreativität auf Straße

- Die Baustelle obere Kaiserstraße hat bald ihren ersten Jahrestag. Zeit genug, um sich in der Ausnahmesituation neu zu orientieren, sollte man meinen. Doch ausgerechnet bei einem entfernten Ausläufer der Baustelle in der Kapellenstraße scheint sich die Verwirrung hartnäckig zu halten.

In der Tat heißt es an der Kreuzung Kapellen-/Herrenstraße bereits seit Mai: Obacht. Weil die Stadtverwaltung die Bushaltestellen in der oberen Kaiserstraße für die Gestaltung des künftigen Prachtboulevards temporär in die Kapellen-, Herren-, Dreher- und Murgstraße verlegen musste, griffen die Verkehrsplaner tief in den Farbtopf. Weiße Linien und Abbiegepfeile wurden auf der Kreuzung vor der Badner Halle mit gelben Markierungen ausgekreuzt, was theoretisch zu einer Neuordnung der Fahrspuren führen soll. Wie gesagt, theoretisch.

Aber welcher Autofahrer hat schon die Straßenverkehrsordnung im Kopf, wie es bei den Planern im Rathaus wohl der Fall ist? Die Regel lautet: Gelb schlägt weiß. Und das bedeutet derzeit: In beiden Richtungen vor der Kreuzung werden die Fahrstreifen zu einer Spur verengt. Und deshalb sind auch die Abbiegepfeile zur Herrenstraße und Tiefgarage der Badner Halle mit gelber Farbe getilgt. Was aber wiederum nicht heißt, dass man dorthin nicht einfahren darf, denn sonst müsste ein Schild das verbieten. Alle Klarheiten beseitigt? Falls nicht: Hier noch die Erklärung, warum die Fläche beim Kapellenbuckel zur Rechten gelb schraffiert und deshalb nur Platz für eine Fahrbahn ist. Denn Busse, die aus Richtung Bahnhof kommen, brauchen ausreichend Platz, um nach rechts in die Herrenstraße einbiegen zu können.

Dass manche Autofahrer die grafische Kreativität der Straßenexperten eher nicht intuitiv erfassen, belegte jetzt eine Wortmeldung von SPD-Stadtrat Michael Weck im Gemeinderat. "Da stehen alle kreuz und quer", analysierte der Sozialdemokrat die Verkehrsverhältnisse auf der Kreuzung vor der Badner Halle.

Die Wahrheit liegt eben mobil, nicht gepinselt auf der Straße. Abbieger suchen sich ihre eigene Fahrbahn zum Abbiegen. Das, was sich die Verkehrsplaner ausgedacht haben, liegt eher neben der Spur.

Egbert Mauderer