Der Wunsch nach neuen Initiativen durch Vernetzung Rastatt/Gaggenau (mme) - Ein Mittel für das Leben von Familien, wenn es um Unterstützung, Bildung und Gemeinschaft geht - dazu soll ein neues Angebot des katholischen Dekanats Rastatt dienen. Ein Team aus fünf ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern des Dekanats hat sich dafür zusammengefunden, um gemeinsam einen sogenannten Vernetzungstag zu entwickeln. Unter dem Motto "Lebensmitte(l) Familie" sind Interessierte am Samstag, 5. Mai (14 bis 17.30 Uhr), ins Gemeindezentrum St. Laurentius Rotenfels eingeladen, um sich kennenzulernen und auszutauschen. (mme) - Ein Mittel für das Leben von Familien, wenn es um Unterstützung, Bildung und Gemeinschaft geht - dazu soll ein neues Angebot des katholischen Dekanats Rastatt dienen. Ein Team aus fünf ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern des Dekanats hat sich dafür zusammengefunden, um gemeinsam einen sogenannten Vernetzungstag zu entwickeln. Unter dem Motto "Lebensmitte(l) Familie" sind Interessierte am Samstag, 5. Mai (14 bis 17.30 Uhr), ins Gemeindezentrum St. Laurentius Rotenfels eingeladen, um sich kennenzulernen und auszutauschen. "Durch Vernetzung und Austausch möchten wir die Teilnehmenden unterstützen und begleiten", teilt Dekanatsreferent André Scholz mit. Er und das Team, bestehend aus Agnes Becker (Gemeindereferentin in Gernsbach), Veronika Bischof (Ehrenamtliche in der Seelsorgeeinheit Südhardt-Rhein), Thomas Kiefer (Ehrenamtlicher in der Seelsorgeeinheit Kuppenheim) und Tobias Speck (Leiter Diözesanstelle Mittlerer Oberrhein-Pforzheim), übernahmen seit vergangenem Dezember federführend dieses Projekt. "Wir haben alle unsere Ideen mit eingebracht und wollen anregen, die Familie mehr in den Fokus zu rücken", erklärt Scholz. Der erste Vernetzungstag soll dazu beitragen, dass Menschen ihre Vorstellungen, Wünsche und Fähigkeiten für das eigene Engagement entdecken. "Ziel der Veranstaltung soll es sein, die Teilnehmer für das Gemeinschaftsleben und die Familie zu begeistern, was ein ganz wichtiges Thema des kirchlichen Lebens darstellt", sagt Kiefer. Das Organisationsteam hofft darauf, dass sich durch Gespräche neue Initiativen gründen, welche in Zukunft unter anderem das Familienleben vereinfachen können. "Zum Schluss sollen Angebote entstehen, die sich alle Familien leisten können und wozu nur ein geringer Aufwand nötig ist", ergänzt Becker. Als Möglichkeiten solcher Initiativen sehen die Verantwortlichen unter anderem Babysitter-Dienste, eine Taschengeldbörse, eine Vorlesestunde im Kindergarten oder eine Familienaktion mit gleichaltrigen Kindern. "Wir wollen erfahren, was den Familien am Herzen liegt und wonach wirklich Bedarf besteht. Wir sind zwar ein breitgefächertes Team, aber wir kennen auch nicht alle Nischen", beschreibt sie weiter. Darüber hinaus erhoffen sich die Verantwortlichen, dass innerhalb des Dekanats mit seinen neun Seelsorgeeinheiten neue Kontakte geknüpft werden. "So wie wir eine bunt zusammengewürfelte Truppe sind - ich habe vor meinem Engagement im Organisationsteam auch nur Herrn Scholz gekannt - wäre es auch schön, wenn die Teilnehmer weitere Netzwerke bilden", erklärt Bischof. Für die Zukunft ist angedacht, dass das Angebot des Vernetzungstags kontinuierlich stattfinden soll und sich durch den Austausch immer weitere Ideen entwickeln. Was genau auf die Teilnehmer beim Treffen in Rotenfels zukommt, das wollen die Verantwortlichen noch nicht vollends verraten. "Nach Eingang aller Anmeldungen werden wir ein Programm an die Teilnehmer versenden, um Näheres mitzuteilen. Es wird aber natürlich mit Gemeinschaft und Familie zu tun haben", informiert Scholz. Anmeldeschluss für den Vernetzungstag ist der 25. April unter: www.dekanat-rastatt.de

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben