Lücke mit viel Freude gefüllt

(nora) - Seit 40 Jahren ist Erwin Groß Dirigent des Ottersdorfer Kirchenchors. 1978 übernahm der erst 17-jährige Schüler diese Aufgabe - mehr aus der Not heraus. "Ich neige dazu, einzuspringen, wenn eine Lücke entsteht", nennt er seine Beweggründe. Auf dieselbe Weise war er ein Jahr zuvor bereits zum Organistenamt gekommen. Das "Einspringen" entwickelte sich zum Dauerengagement - sowohl als Organist als auch als Chorleiter.

"Mit der Zeit hat es mir immer mehr Freude gemacht, weil sich auch meine Fähigkeiten entsprechend verbessert haben", erklärt Groß, wie er in die Aufgabe hineinwuchs. Dazu trug zum einen die dreijährige "C-Ausbildung" zum Kirchenmusiker bei, die er im Alter von 18 Jahren begann, zum anderen das Learning by Doing. Der junge Dirigent modernisierte das Liedgut und der Erfolg blieb nicht aus: Die Zahl der Sänger stieg und der Chor erweiterte seinen Aktionsradius. So trat die Sängerschar zweimal im Straßburger Münster auf.

1993 musste Groß, inzwischen dreifacher Vater und Doktor der Naturwissenschaften mit Ganztagsjob in Stuttgart, seine Hobbys zurückschrauben. Nur das Organistenamt führte er fort, die Chorleitung gab er an Barbara Kuhnen ab. Als diese nach nur einem Jahr aufhörte, entstand erneut eine Lücke. Und wieder war es Erwin Groß, der sie schloss. Zunächst aushilfsweise, dann kam er ganz zurück.

Bis heute hat er Spaß an seiner Tätigkeit als Dirigent, besonders wenn sich der Chor außerhalb des üblichen Rahmens präsentieren kann, etwa bei "weltlichen" Auftritten in der Rastatter Fußgängerzone und im Rastatter Schloss. Gerne erinnert sich Groß auch an die Mitgestaltung von evangelischen Gottesdiensten in Iffezheim und Ottersdorf. In den vergangenen acht Jahren, seit Marlis Camboni Vorsitzende des Cäcilienvereins ist, habe sich der Trend "in die Welt hinauszugehen", verstärkt, freut sich Groß. So führte Camboni den Chor bereits in die Kölner St. Nikolauskirche, in den Speyrer Dom, nach Taizé, Lisieux und auf dem Mont St. Michel.

Was dem Dirigenten ebenfalls gefällt: "Die Ottersdorfer Sänger sind sehr experimentierfreudig." Das habe sich etwa bei der Afrikanischen Messe gezeigt, die der Chor mit großer Begeisterung gesungen habe. Aktuell setzt Groß auf zeitgenössische Komponisten wie Christopher Tambling. "Die englische Chormusik ist stark im Kommen", weiß der Dirigent und will in dieser Richtung weitergehen. Und was hat er sonst noch vor mit dem Ottersdorfer Kirchenchor? Groß muss nicht lange überlegen: "Auch weltliche Musik machen und noch mehr Lieder aus anderen Kulturkreisen singen, zum Beispiel Gospels." Wie sich das anhört, können Interessierte beim Konzert am 11. November erleben, das neben der Festmesse den zweiten Höhepunkt im Jubiläumsjahr darstellt.