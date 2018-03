Wechsel an Rastatter Dehoga-Spitze

Er hatte zuvor in seinem Bericht vor allem die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Branche herausgestellt - und die Probleme, mit denen sie zu kämpfen hat. Vorweg: Weder Grund zum Jammern noch für Euphorie machte Söllner aus. Die Nettoumsätze stiegen sowohl im Land, wo 30600 Unternehmen im vergangenen Jahr elf Milliarden Euro erwirtschafteten und rund 130000 Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigten, als auch im Kreis Rastatt mit 656 Betrieben, 140 Millionen Euro Umsatz und 1900 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Jedoch komme bei vielen Betrieben die Konjunktur nicht als Gewinn an. Beispiel: Um rund 26 Prozent seien die Personalkosten in den vergangenen zehn Jahren angestiegen.

Zugleich gilt Mitarbeitermangel noch immer als Problem Nummer eins der Branche, "gar nicht gut" sei der Raum Rastatt aufgestellt, was Ausbildungsbetriebe angeht. Unter dem Landeswert sei auch die Auslastung der Hotellerie mit durchschnittlich 35 Prozent. Dennoch: Die Zahl der Übernachtungen sei um 9,2 Prozent auf 371000 angestiegen. Und was die Gastronomie insgesamt angeht, sieht man den Raum gut aufgestellt. Als seine eigenen drei "Best-of-Projekte" nannte Söllner die Abwehr einer Bettensteuer in Rastatt, der Rahmenvertrag mit den Star-Energiewerken und die Herausgabe der Gast-RA-Broschüre.

Hildenbrand (51) und Grothe (27) wollen nun die Arbeit Söllners fortführen - und sich dafür einsetzen, dass Rastatt weiter "in einem gutem Licht steht und positiv im Gespräch bleibt". Hildenbrand griff im BT-Gespräch auch auf, was Jonathan Berggötz als städtischer Wirtschaftsförderer zuvor in seinen Dankesworten ausgeführt hatte: Dass die Gastronomen und Hoteliers als Anlaufstelle für Gäste immer auch Botschafter der Stadt sind. Als nächstes stehen nun Verhandlungen über die Fortsetzung des Dehoga-Vertrags mit den Star-Energiewerken an, überregional macht sich der Verband für eine Flexibilisierung der Arbeitszeit stark, um bestimmte Stoßzeiten (wie zum Beispiel Hochzeiten) abfedern zu können. Niemand soll mehr arbeiten, so Söllner, doch, so das Ziel, die aktuelle Tageshöchstarbeitszeit des Personals (derzeit zehn Stunden) durch eine wöchentliche Maximalarbeitszeit ersetzt werden

Komplettiert wird der neue Vorstand, in dem auch "alte" Gesichter bleiben, von Schatzmeisterin Kornelia Strack, den Fachgruppenvertretern Stefan Schott (Hotellerie), Emir Mavi (Gastronomie) und Philip Heim (Berufsausbildung), den Beisitzern Verena Leuchtner, Gerhard Bauer, Filippo Arena und Daniel Götz sowie den Kassenprüfern Karl-Ludwig Hauns und Brigitta Lenhard. Letztere wurde bei der Versammlung ebenso wie Karl-Heinz Armbruster für 25 Jahre Mitgliedschaft im Dehoga geehrt, Jere Gruja für 40 Jahre.