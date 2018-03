Knapp 2 000 Personen besuchen Vorstellungen

Loffenau



Tagesverfügbarkeit gesteigert Loffenau (stj) - Die Tagesverfügbarkeit der Feuerwehr ist in Loffenau konstant mit fünf Einsatzkräften gewährleistet. Darüber informierte Kommandant Hartmut Schweikhardt bei der Jahreshauptversammlung. Durch zwei Übernahmen in die aktive Weh habe sich die Situation verbessert (Foto: stj).