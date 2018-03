Tonnen von Fremdstoffen im Bioabfall

Rastatt - 900 Tonnen Fremdstoffe, die nicht in die braune Tonne gehören, landeten im Landkreis Rastatt vergangenes Jahr im Bioabfall, etwa so viel, wie rund 670 Autos der Marke VW Golf auf die Waage bringen. Das jedenfalls ergibt die theoretische Hochrechnung einer Analyse des in der Iffezheimer Vergärungs- und Kompostieranlage angelieferten Biomülls von April 2017. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Kreises startet nun eine Kampagne, die die Fehlwürfe minimieren soll; dazu gehören auch Stichprobenkontrollen mit Konsequenzen.

Denn: Die Stoffe, die da nicht hineingehören, erschweren die fachgerechte Entsorgung, bedeuten Zusatzarbeiten und erhöhen dadurch die Kosten. Am Ende drohe womöglich eine Abfallgebührenerhöhung, wie der Erste Landesbeamte Dr. Jörg Peter sowie Klaus Hildenbrand und Martin Schmidt vom AWB gestern bei einem Pressegespräch erläuterte - und diese würde auch die bestrafen, die alles richtig machten bei der Sortierung. Mit der jetzt startenden Kampagne "Plastikbeutel und Restabfall in Biotonne - nein, danke", will man dies jedoch abwenden. Daher der Appell an die Bevölkerung: "Bitte helfen Sie mit." Immerhin mehr als 40000 braune Tonnen sind im Landkreis im Umlauf. Die Fremdstoffe machten im vergangenen April in dem in der Iffezheimer Anlage analysierten Abfall 5,3 Gewichtsprozent aus. Bei 17625 Tonnen, die 2017 angeliefert wurden, kommt man entsprechend auf die anfangs genannte Fremd-Masse. Um hochwertigen, gut vermarktbaren Kompost zu erreichen, der in der Iffezheimer Anlage entstehen soll (neben Wärme für den Landwirtschaftsbetrieb und Strom für rund 720 Haushalte), werden aber nicht mehr als ein Prozent Fremdstoffe empfohlen. Konsequenz: Mühsame Aussiebe- und Sortierarbeiten, denn die Fremdstoffe behindern den Vergärungsprozess, manche zerfallen in kleine Teile. Und "wer will später Kompost erwerben, in dem Plastikstückchen drin sind?"

Neben Fehlwürfen wie verpackten Lebensmitteln, Metallen, Holz sowie Restabfall wie Windeln, Kaffeekapseln und Staubsaugerbeuten fallen vor allem Plastiktüten auf. Allein diese wiegen im Jahr das Gewicht von etwa 190 VW Golfs auf, wie gestern vorgerechnet wurde (250 Tonnen). Daher nochmals der Appell: Zeitungspapier verwenden, das Feuchtigkeit gut aufnehmen kann, oder aber die Biomüll-Papiertüten aus dem Handel. Toleriert, aber nicht gern gesehen, sind die kompostierbaren Kunststofftüten. Nur noch wenige Landkreise ließen diese überhaupt zu, auch im hiesigen Raum deute sich nun an, dass künftig deren Nutzung nicht mehr zugelassen wird. Der Betreiber der Behandlungsanlage reklamiert, dass ein Abbau der Produkte im Verarbeitungsprozess - etwa vier Wochen Vergärungszeit und vier Wochen Nachrotte - nicht erfolge und sie ebenfalls aussortiert werden müssten. Und sie verhinderten im ersten Schritt auch die Entgasung des darin verpackten Bioabfalls.

Es gelte nun also, die Qualität des eingesammelten Biomülls zu verbessern. Im Zuge der Kampagne wird zunächst nochmals für das Anliegen geworben. Nach den Osterferien, ab dem 9. April, kontrollieren Mitarbeiter des AWB dann "in ausgewählten Abfuhrgebieten" vier Wochen lang die bereitgestellten Tonnen. Enthalten sie "deutliche Anteile Restabfälle", bleiben sie ungeleert stehen, versehen mit einem Hinweis und einem Brief samt Formular, mit dem man dann eine Sonderleerung bestellen kann. Die kostet dann aber 40 Euro Anfahrtspauschale plus die Kosten für eine Restmüllleerung (kleinste Tonne 2,05 Euro). Oder aber man sortiert sie neu und wartet bis zur nächsten regulären Leerung. Auf der Grundlage der Erfahrungen soll das Einsammelpersonal die Kontrollen fortsetzen, bis im Herbst dann der AWB erneut in Aktion tritt.

Info: Was in die braune Tonne gehört, zeigen unter anderem die an ihrer Vorderseite aufgebrachten Aufkleber (organische Abfälle).

Nicht hinein gehören Dinge wie etwa Glas, Verpackung, Metalle (Dosen, Kapseln), Tierexkremente, Kerzenreste, Plastik, Textilien, Kehricht.

www.awb-landkreis-rastatt. de