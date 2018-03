Kadaver am Baum kommen aus Gefriertruhe Bietigheim/Rastatt (ema) - Ein mutmaßlicher Verstoß gegen das Jagdgesetz bei Bietigheim hat sich als Bestandteil einer Hundeprüfung entpuppt - ohne rechtliche Folgen. Bei dem Anblick war eine Spaziergängerin am Samstagvormittag geschockt: An einem Baum in der Nähe des Edeka-Markts hingen Kadaver - tote Füchse und Enten. Die Passantin hielt die Situation im Bild fest und schickte das Foto ans Rastatter Landratsamt. Im dortigen Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung ging man zunächst dem Verdacht nach, dass das Jagdgesetz missachtet wurde. Denn wenn die Wildtiere frisch erlegt gewesen wären, hätte ein Verstoß wegen Missachtung der Schonzeit vorgelegen, wie Sachbearbeiter Uwe Frey dem BT erläuterte - was als Folge den Entzug des Jagd- und Waffenscheins hätte nach sich ziehen können. Doch Freys Recherchen endeten letztlich in einer ganz anderen Richtung. Die Kadaver waren Bestandteil einer Hundeprüfung. Frey zufolge waren die Tiere tiefgefroren und wurden zum Trocknen an den Baum gehängt, weil der Boden zu feucht gewesen sei. Dies hätten ihm mehrere Teilnehmer der Prüfung, darunter Kreisjägermeister Frank Schröder, bestätigt. Die Kadaver werden demnach nach einer Übung wieder eingefroren und mehrmals zu Übungszwecken verwendet. Auf dem Privatgrundstück, so Frey, fänden regelmäßig Prüfungen mit Hunden statt. Nach BT-Informationen handelt es sich bei dem Veranstalter um die badische Regionalgruppe des Vereins Deutsch-Drahthaar, der sich selbst als einer der erfolgreichsten Jagdgebrauchshund-Zuchtvereine bezeichnet. Das Geschehen am Samstag diente der Vorbereitung einer sogenannten Bringtreueprüfung, bei der die Hunde die ausgelegten Füchse aufspüren und apportieren müssen. Zuvor hätten die Kadaver etwa eine Stunde zum Trocknen am Baum gehangen. Wie das BT aus dem Teilnehmerkreis erfuhr, ist die Lagerung der erlegten Füchse im Gefrierfach gerade in der Region nicht selten. Viele Jäger würden darauf warten, dass in Rastatt eine Abbalgstation unter dem Namen "Fellwechsel" in Betrieb geht. Wie berichtet, sollen dort Felle von in heimscher Jagd erlegten Füchsen, Mardern, Waschbären, Dachsen oder Nutrias nachhaltig vermarktet werden. Die Station sollte eigentlich schon im vergangenen Herbst loslegen.

