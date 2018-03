Großsporthalle: Niederbühl favorisiert

Als Anfang des Monats die Fraktionssprecher im Rastatter Gemeinderat ihre Haushaltsreden hielten, lehnte sich in der Frage zumindest einer aus dem Fenster. Ohne den Namen Niederbühl auszusprechen, bezeichnete es Grünen-Stadtrat Roland Walter als "bemerkenswert, dass die zentrale Sport- und Veranstaltungshalle für die Gesamtstadt wohl in einem Ortsteil sein wird." Für den Grünen-Fraktionschef eine nicht zu unterschätzende Richtungsentscheidung: "Das ist ein Novum, und wir verstehen das bewusst als Zeichen, dass wir nicht mehr in Gemarkungsgrenzen denken dürfen. Vielleicht kann das ja auch ein Zeichen für das Umdenken bei anderen Infrastruktureinrichtungen sein."

Bislang ist die zentrale Rolle der Sporthalle der August-Renner-Realschule vorbehalten. Die bereitet ebenso wie ihre "Schwester" in Niederbühl den Hochbauern im Rathaus und den Nutzern seit Jahren Kummer. Zuletzt musste die Stadtverwaltung im Herbst in beiden Einrichtungen akuten Wasser-Alarm ausrufen. Grund für den zuständigen Fachbereich, den Haushaltsentwurf 2018 während der Beratungen zu korrigieren und 380000 Euro für die Erneuerung der Dacheindeckung einzuplanen.

Während in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 keine weiteren Gelder für die Realschulhalle bereitgestellt sind, ist die Verwaltung gewillt, in Niederbühl Geld in die Hand zu nehmen - bis 2021 knapp 1,5 Millionen Euro. In den Haushaltsberatungen war von Generalsanierung, Herstellung der Barrierefreiheit und einer möglichen Erweiterung die Rede.

Auf BT-Nachfrage teilt die städtische Pressestelle mit, dass im ersten Halbjahr 2018 eine Planung für Niederbühl in Abstimmung mit den Vereinen angegangen werden soll. Eine Umsetzung wird derzeit für die Jahre 2020/2021 angepeilt - was mit Blick auf die Tunnel-Baustelle der Deutschen Bahn unter Vorbehalt stehe. Ein immer wieder thematisierter Neubau der Realschulsporthalle sei damit nicht vom Tisch, so die Pressestelle, steht aber momentan nicht auf der Agenda.

Sollte tatsächlich Niederbühl aufgerüstet werden, hofft man im Rathaus um so mehr auf einen S-Bahnhaltepunkt für das Meerrettichdorf an der Rheintalbahn. Der Wunsch ist bereits im Nahverkehrsplan 2014 als Zielzustand enthalten. Das Landratsamt hat aber bereits signalisiert, dass aus betrieblichen Gründen eine Realisierung des Haltepunkts grundsätzlich nicht vor Inbetriebnahme des Rastatter Tunnels möglich ist. Die Stadt hat nun die Aufgabe, Potenziale und Kosten des Haltepunkts zu ermitteln und die technische Machbarkeit nachzuweisen. Unter Einbezug dieser Unterlagen wird die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg eine erste grobe volkswirtschaftliche Bewertung des Haltepunkts vornehmen. Sollte ein positives Ergebnis herauskommen, müsste in einem weiteren Schritt der Haltepunkt durch die Deutsche Bahn nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz angemeldet werden. Die notwendigen weiteren Planungen müssten sich dann anschließen.