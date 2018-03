Unterwasserwelt unter der Lupe

Von Mirjam Hliza Malsch - Wie sieht es in den Tiefen eines Sees aus? Für alle, die nicht tauchen können, bleibt das ein Geheimnis. Dabei wären Erkenntnisse, in welchem Zustand sich ein Gewässer befindet, hilfreich - zum Beispiel für den Naturschutz. Einen Beitrag wollen nun elf Mitglieder des Tauchsportvereins Malsch leisten. Sie gehören zur 2017 gegründeten Naturschutztauchgruppe des Vereins und sollen ab April unter anderem dokumentieren, welche Pflanzen und Tiere in einem ehemaligen Baggersee in der Nähe von Malsch leben. Die Ergebnisse stellen die Sportler dem Landratsamt Karlsruhe zur Verfügung, das untersuchen will, wie sich das Gewässer im Laufe der Jahre entwickelt. Es ist ein typischer Freitagabend im Vereinsheim der Taucher. Die Mitglieder treffen sich zu einer lockeren Runde, tauschen sich aus. Auch die Kooperation zwischen dem Verein und der Behörde ist Thema. Immerhin handelt es sich da um eine Premiere für den Tauchsportverein (TSV). "Es ist ein spannendes Projekt", freut sich der Vereinsvorsitzende Bernd Hofmann auf den Start. Ein Teil des Sees werde gerade renaturiert, berichtet er. Umso interessanter, wie sich das Gewässer in den nächsten Jahren entfalten wird. Dass man eines Tages Teil eines solchen Projekts sein würde, als man im Verein vor Jahrzehnten erste Anstrengungen in Sachen Naturschutz unternahm, war keinesfalls klar, blickt Hofmann zurück. Den Stein ins Rollen brachte der Lehrgang "Tauchen für Naturschutz", der in Malsch angeboten wurde. Dieser Lehrgang wurde einst von Tauchern in Brandenburg in Zusammenarbeit mit dem dortigen Ortsverein des Naturschutzbunds (NABU) entwickelt. "Die Idee war, Taucher dazu zu bringen, sich mit der Unterwasserwelt - Tiere und Pflanzen - zu beschäftigen", erläutert Ulrich Herold, der neben Hofmann am Tisch im Vereinsheim sitzt und die Fragen der Presse beantwortet. Bei dem Lehrgang machten rund 20 Taucher mit, elf davon vom Malscher TSV. Sie lernten an einem Wochenende, ein Gewässer anhand seines äußeren Zustands zu beurteilen. "Man sieht sich den Bewuchs am Ufer an, das Bodenprofil unter Wasser oder dominierende Wasserpflanzen", zählt Herold auf. Von den Pflanzen macht man Fotos oder entnimmt einen Teil, um sie später genau bestimmen zu können. Er reicht ein kleines Buch zur Anschauung weiter, in dem einige Wasserpflanzen abgebildet sind. Für einen absoluten Laien sehen diese ziemlich gleich aus. Für Herold aber nicht. "Ich interessiere mich sehr für Biologie", erklärt er. Selbstverständlich, dass auch er Mitglied in der Malscher Naturschutztauchgruppe geworden ist. Fachleute helfen den Tauchern weiter Alleine mit den Wasserpflanzen ist es aber nicht getan. Um den Zustand eines Sees zu dokumentieren, werden auch Wasserproben entnommen, Sauer- und Nährstoffgehalt sowie die Temperatur des Wassers gemessen. Und wenn die Malscher Taucher einmal selbst nicht weiter wissen - immerhin sind sie Laien -, haben sie ein Netzwerk aus Fachleuten an der Hand, die ihnen weiterhelfen können. "Der Kurs ist ein guter Einstieg", blickt Herold auf den Lehrgang zurück. Wissen könne natürlich an einem Wochenende nur begrenzt vermittelt werden. Immerhin handelt es sich um ein komplexes Thema. Das eigentliche Ziel des Lehrgangs sei sowieso, Taucher überhaupt für das Thema Naturschutz unter Wasser zu interessieren, unterstreicht Vorsitzender Hofmann. In Malsch hat das geklappt. Die elf Mitglieder, die beim Lehrgang dabei waren, haben sich mittlerweile in einer Naturschutztauchgruppe zusammengeschlossen. Eine Seltenheit. Eine weitere Gruppe gebe es noch in Vimbuch, mit der stehe man in Kontakt, berichtet Hofmann. Alle zwei Monate treffen sich die Malscher, um ihre Erfahrungen auszutauschen und sich weiterzubilden. Um die Gruppe zusammenzuhalten, hat sich der TSV daraufhin um Kooperationen mit Behörden bemüht. Mit Erfolg. Den ehemaligen Baggersee will die Gruppe je einmal im Frühjahr, Sommer und Herbst betauchen. Somit bekomme man einen guten Überblick über die Wachstumsperioden. Für den TSV gilt dabei eine Ausnahmeregelung, denn eigentlich ist das Tauchen in dem See nicht erlaubt. Auch wenn eine Pflanze zur Dokumentation entnommen werden soll, benötigt der Verein dafür eine Genehmigung. Selbstredend ist da, dass die Taucher auch nicht aktiv eingreifen dürfen, wenn sie etwa auf Kalikokrebs oder Ochsenfrosch treffen. Die Tiere entnehmen oder sogar töten ist tabu. "Aber wir können Fachleute darauf ansetzen, dass es diese Tiere dort gibt", verdeutlicht Herold. Auf der Suche nach weiteren Projekten ist der TSV erst einmal nicht mehr. Bereits eins bedeute viel Arbeit, da man jeden Tauchgang intensiv vor- und nachbereiten muss. Und immerhin sind alle Arbeiten ehrenamtlich. Doch langfristig gesehen wünscht sich der Verein in Baden-Württemberg eine aktive Zusammenarbeit von NABU und Tauchsportverbänden. "Es gibt zwar eine Erklärung, die wird aber nicht mit Leben erfüllt", bemängelt Herold. "Provokativ gesagt: Oft hört der Naturschutz an der Wasseroberfläche auf." Und oft gebe es Vorbehalte gegenüber Sporttauchern. Schade, findet der Verein. "In den Tauchclubs gibt es Potenzial, das man nutzen muss", betont Herold. Andreas Kirchhöfer, ebenfalls Mitglied der Gruppe, liefert noch ein weiteres Argument für eine Zusammenarbeit: "Taucher können alles viel intensiver aufnehmen, als das sonst zum Beispiel vom Boot aus der Fall wäre."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben