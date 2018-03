Nektar lockt reichlich Rastatt (red) - Zur Pflanze des Monats April hat die Umweltstiftung Rastatt den Hohlen Lerchensporn (Corydalis cava) gewählt. Als typischer Frühblüher wächst er bereits zeitig im Jahr und blüht vor dem Laubaustrieb im Wald, also schon, wenn es noch so richtig kalt sein kann. So kann er das Sonnenlicht voll nutzen. Denn im Sommer gäbe es für ihn unter den dicht belaubten Bäumen kein Licht mehr zum Wachsen. Der Hohle Lerchensporn ist damit sehr gut an das Leben in den Laubwäldern angepasst. Seine Nährstoffe bezieht er aus einer tief unter der Erde sitzenden, etwa walnussgroßen, stärkehaltigen Knolle. Der deutsche Beiname "hohl" bezieht sich auf die Knolle, die durch das Absterben von Gewebe bei älteren Pflanzen hohl ist, wie die Stiftung erläutert. Die Blüten des bis zu 30 Zentimeter hohen Hohlen Lerchensporns entwickeln sich zwischen März und April. Man findet ihn in Farbvarianten von Weiß über Rosa bis Violett. Meist stehen die zehn bis 20 Blüten in einem Blütenstand zusammen. Die zwittrige Einzelblüte wird bis zu drei Zentimeter lang. Sie besteht aus einer Oberlippe mit einem Sporn und einer Unterlippe. Der Sporn führt reichlich Nektar und lockt insbesondere langrüsselige Insekten oder Schmetterlinge zur Bestäubung an. Hummeln kommen mit ihren kürzeren Saugrüsseln nicht an den Nektar - sie beißen den Sporn von außen auf und schnappen sich den Saft, ohne der Bestäubung zu dienen. Als Frucht bildet der Hohle Lerchensporn eine schotenartige Kapsel, die viele rundliche, bis zu drei Millimeter große, schwarzglänzende Samen freigibt. Diese werden durch Ameisen verbreitet, weil an ihnen ein sogenanntes Elaiosom hängt, ein fett- und zuckerreiches Anhängsel, das die Ameisen zum Fressen gern haben. Vorteil für die Pflanze: Von den Ameisen verschleppt, keimen die Samen entfernt von der Mutterpflanze und bilden neue Kolonien. Die Einzelpflanzen wachsen gerne auf etwas feuchten, lockeren und nährstoffreichen Lehmböden. Alle Pflanzenteile des Hohlen Lerchensporns sind schwach, die Rhizomknolle jedoch stark giftig. Die Pflanze enthält Alkaloide, in erster Linie das Bulbocapnin. Vergiftungen mit dem Lerchensporn sind selten, da die giftigen Stoffe in hoher Konzentration vorwiegend in den Knollen vorkommen, die sich tief in der Erde befinden. Früher eine Heilpflanze, wird der Hohle Lerchensporn heutzutage nicht mehr medizinisch angewendet.

